Borussia Dortmund: Nach Transfer-Knall – Ex-BVB-Star lässt Fans komplett ausrasten

Der nächste Hammer: Ein Fanliebling von Borussia Dortmund hat nach seinem überraschenden Wechsel für ein weiteres Beben gesorgt.

Diesmal bebte nicht der Transfermarkt, sondern das Stadion. Ex-BVB-Star Marc Bartra krönt seinen starken Einstand bei seinem neuen Klub mit einem irren und irre wichtigen Siegtreffer.

Borussia Dortmund: Bartra sorgt für tosenden Jubel

Nur anderthalb Jahre spielte er für Borussia Dortmund, trotzdem galt er als ein Liebling der Fans. Heute trauen auch die Fans von Betis Sevilla Marc Bartra hinterher.

Nach einem überraschenden Wechsel spielt der Spanier jetzt für Trabzonspor – und sorgte dort nun für einen erlösenden Gänsehaut-Moment.

Marc Bartra erlöst Trabzon in der 90.+8. Minute

Als amtierender Meister hatte sich Trabzon den Saisonstart anders vorgestellt. Früh drohte der Klub den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Auch am Sonntag gegen Gaziantep schien kein Sieg zu gelingen. 0:2 nach neun Minuten – was für eine Schmach.

Marc Bartra, Ex-Star von Borussia Dortmund, dreht nach seinem Last-Minute-Tor für Trabzon ab. Foto: IMAGO/Seskim Photo

Doch diesmal kämpfte Trabzonspor sich zurück. Nach einem 2:2 zur Pause war es ein Geniestreich von Marc Bartra, der in allerletzter Minute für den erlösenden Siegtreffer sorgte.

Ex-BVB-Star Bartra erlöst den Meister

Der einstige Star von Borussia Dortmund köpfte in der achten (!) Minute der Nachspielzeit exakt an den Innenpfosten, von dort prallte der Ball zum 3:2 ins Netz – und im Stadion brachen alle Dämme!

„Ich habe immer noch Gänsehaut. Ich stelle mir die Szene, in der ich das Siegtor geschossen habe, ständig vor“, verrät der 31-Jährige am Montag. „Die Atmosphäre, der Jubel, alles war fantastisch. Ich widme unseren Fans diesen Sieg und bin überglücklich.“

Schon vorher wurde Bartra in Trabzon als ein Königstransfer gefeiert. Das dürfte sich nun kaum geändert haben.