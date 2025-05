Borussia Dortmund: Schallende Trainer-Ohrfeige! BVB-Juwel am Boden

Der einst als Wunderkind gefeierte Youssoufa Moukoko hat aktuell sowohl bei seinem Verein als auch in der Nationalmannschaft einen schweren Rückschlag erlitten. Nach seiner Leihe von Borussia Dortmund zu OGC Nizza verlor Moukoko jeglichen Anschluss. In der deutschen U 21, in der er früher brillierte, findet er keinen Platz mehr im Kader.

Dabei bleibt Youssoufa Moukoko weiterhin der erfolgreichste Torschütze der aktuellen U 21. Mit 13 Toren in 15 Länderspielen weist er eine beeindruckende Quote von 0,87 Treffern pro Spiel auf. Kein Stürmer, der jemals zweistellig für die U 21 traf, erreichte je eine höhere Quote. Schon mit 16 Jahren debütierte Youssoufa Moukoko in der Bundesliga, der Champions League und der U 21. Seine Leistungen waren damals überragend, seine Zukunft schien unbegrenzt.

Youssoufa Moukoko und sein bitterer Absturz

Noch zur EM-Qualifikation war Youssoufa Moukoko eine Schlüsselfigur. In den ersten drei Qualifikationsspielen erzielte er sechs Tore und spielte damit eine maßgebliche Rolle. Dennoch war er bei der Nominierung des Kaders für die U-21-EM in diesem Jahr überraschend nicht dabei. U-21-Coach Antonio Di Salvo erklärte die Entscheidung mit Moukokos fehlender Spielpraxis: „Er hat in diesem Jahr nur 20 Minuten gespielt.“ Di Salvo fügte hinzu: „Das ist ihm auch bewusst. Ihm war klar, dass er es nicht verdient hat.“

Seine Leihe zu OGC Nizza im August vergangenen Jahres brachte Youssoufa Moukoko wenig Erfolg. Auch dort hat er keine Zukunft (hier alle Details). Er schaffte es kaum auf den Platz und verlor sowohl im Verein als auch im Nationalteam an Bedeutung (hier mehr dazu). Diese Krise bedeutet einen herben Rückschlag in seiner zuvor steilen Karriere.

Wie geht es für Youssoufa Moukoko weiter?

Youssoufa Moukoko könnte theoretisch selbst bei der U-21-EM 2027 noch spielberechtigt sein. Ob er jedoch wieder Anschluss findet, bleibt unklar. Jetzt steht er vor der Herausforderung, seine Karriere wieder in die richtige Spur zu bringen. Die kommende Saison wird zeigen, ob und wie Youssoufa Moukoko seine Form zurückgewinnt und erneut zu seinen Glanzleistungen findet. Sein Aufstieg und Fall bleiben ein spannendes Thema im deutschen Fußball.

