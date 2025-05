Borussia Dortmund: Talfahrt hört nicht auf! Herber Rückschlag für Moukoko

Er hatte eine rosige Zukunft vor sich, die Erwartungen waren groß – genauso wie die Enttäuschung. Youssoufa Moukoko konnte bei Borussia Dortmund nicht so überzeugen, wie es sich der Revierklub erhofft hatte.

Auch eine Leihe nach Nizza verlief nicht so, wie es sich alle Seiten vorgestellt hatten. Jetzt kehrt Youssoufa Moukoko zu Borussia Dortmund zurück und kassiert direkt die nächste brutale Ohrfeige.

Borussia Dortmund: Herbe Klatsche für Moukoko

Was gab es für große Lobeshymnen auf Youssoufa Moukoko, als er in der Jugend von Borussia Dortmund alles kurz und klein geschossen hatte. Bei den Profis wollte es aber noch nicht ganz klappen. Nachdem er kaum mehr Einsätze hatte, folgte die Leihe zu OGC Nizza.

Auch beim französischen Traditionsklub konnte Moukoko nicht Fuß fassen, saß die meisten Spiele entweder auf der Bank oder nur auf der Tribüne. Die in der Leihe vereinbarte Kaufoption hat Nizza nicht gezogen, das gab der Präsident offiziell bekannt. Moukoko kehrt zum BVB zurück und hat auch hier keine Zukunft – trotz Vertrag bis 2026. Der Revierklub will ihn verkaufen.

Aber das ist noch nicht alles. Der 20-Jährige, der in den Länderspielpausen bei den Nationalmannschaften Deutschlands Selbstvertrauen tanken konnte, kassiert jetzt den nächsten heftigen Rückschlag. Das einstige Wunderkind gehört nämlich nicht dem Kader der U21 zur Europameisterschaft an.

Keine Nominierung für die U21

15 Länderspiele, 13 Tore: Der Stürmer von Borussia Dortmund ist weiterhin der erfolgreichste Torschütze der aktuellen U21 von Deutschland. Dennoch wird er aufgrund einer schwachen Saison in Nizza nicht an der EM teilnehmen, das beschloss Bundestrainer Antonio Di Salvo.

„Wir sind alle sehr traurig und hatten uns erhofft, dass er mit Schwung zur EM kommen kann“, so Di Salvo, „aber er hat in diesem Jahr nur 20 Minuten gespielt.“ Das sei Moukoko auch bewusst, erklärt der DFB-Coach: „Ihm war klar, dass er es nicht verdient hat und nicht damit rechnen konnte, eingeladen zu werden.“

Die bittere Talfahrt des einstigen Top-Talents geht also weiter. Wann sie wohl ein Ende hat? In den kommenden Wochen und Monaten wird sich jedenfalls zeigen, wie es für ihn weitergehen wird. Ein Abschied ist wohl am wahrscheinlichsten.