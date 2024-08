Borussia Dortmund: Angebot liegt auf dem Tisch – Transfer vor Abschluss?

Bei Borussia Dortmund könnte in den letzten Tagen der Transferphase noch einmal richtig Fahrt reinkommen. Nach dem Verkauf von Paris Brunner könnte den BVB nun auch das nächste Sturm-Talent verlassen.

Youssoufa Moukoko will unbedingt weg, er drängt auf einen Wechsel – und könnte auch Erfolg haben. Nach der Absage von Olympique Marseille sind nun die Verhandlungen mit einem spanischen Verein fortgeschritten. Nach Informationen der „WAZ“ ist sogar ein erstes Angebot eingetroffen.

Borussia Dortmund: Erstes Angebot für Moukoko

„Ein paar Tage ist das Transferfenster natürlich noch offen, wir werden weiter Gespräche führen. Bis jetzt gibt es noch keine Entscheidung und nichts, was zu verkünden wäre. Also warten wir ab, was noch kommen wird in den nächsten Tagen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstagabend nach dem Sieg im Pokal gegen Phönix Lübeck.

Bei dem Duell in Hamburg fehlte Youssoufa Moukoko. Der 19-Jährige schaffte es laut Angaben von Trainer Nuri Sahin aus „sportlichen Gründen“ nicht ins Aufgebot. Gleichzeitig soll aber auch in die Abgangsverhandlungen neuer Schwung reingekommen sein. Nachdem der Wechsel zu Olympique Marseille geplatzt ist, soll sich Betis Sevilla übereinstimmenden Medienberichten zufolge nun in der Pole-Position befinden.

Leihe mit Kaufpflicht?

Nach Informationen der „WAZ“ ist inzwischen sogar das erste Angebot für Moukoko beim BVB eingetroffen. Demnach soll es um eine Leihe mit Kaufpflicht gehen. Dortmund soll rund 15 Millionen Euro Ablöse fordern. Zudem verlange der BVB eine Transfer-Weiterbeteiligung.

Wie Borussia Dortmund in den Gehaltsverhandlungen und mit Moukoko in Zukunft umgehen will, erfährst du bei den Kollegen von der „WAZ“ >>>