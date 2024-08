Borussia Dortmund: Niemand hat’s mitbekommen – BVB kassiert herbe Klatsche

Huch, was war denn da am Sonntagmorgen (18. August) in Dortmund-Brackel los? Die Profis von Borussia Dortmund haben wenige Stunden nach dem 4:1-Erfolg gegen Phönix Lübeck einen Geheimtest absolviert.

Der SC Verl war zu Gast im Dortmunder Trainingszentrum. Der Drittligist kam als Sparringspartner für die BVB-Bankdrücker und versohlte ihnen den Hintern. Wie der SC Verl selbst bekannt gab, kassierte Borussia Dortmund eine 0:4-Klatsche.

Borussia Dortmund verliert Geheimtest gegen Drittligist

„Bärenstarker Test unserer Jungs gegen Borussia Dortmund“, verkündete der SC Verl auf Twitter und schrieb dazu: „Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewinnen wir mit 4:0 gegen Borussia Dortmund! Kammerbauer erzielte unsere Führung und Probst sorgte mit einem Hattrick für den Endstand.“

Die Dortmunder, die erst Samstagnacht aus Hamburg zurückgekehrt waren, mussten am Sonntagmorgen schon um 11 Uhr wieder ran. Spielen durften die Kicker, die im DFB-Pokal wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen waren.

Viele Stars dabei

In einem Bericht auf der Homepage des SC Verl ist unter anderem von Donyell Malen, Sebastien Haller und Neuzugang Maximilian Beier die Rede. „Die Dortmunder Mannschaft war generell ein Mix aus 1. Mannschaft, 2. Mannschaft und der U19“, hieß es dort.

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ standen zudem Salih Özcan, Felix Nmecha, Giovanni Reyna, Yan Couto und Ramy Bensebaini in der Startelf. Wirklich glücklich dürfte man in Dortmund mit der deutlichen Niederlage gegen einen Drittligisten sicherlich nicht sein.

Am Samstag (24. August) geht es in der Bundesliga wieder los. Dann trifft Borussia Dortmund im Topspiel um 18.30 Uhr auf Eintracht Frankfurt.