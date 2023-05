Borussia Dortmund: Hummels kassiert Sonderlob – winkt jetzt endlich die Vertragsverlängerung?

Wie im Rausch – anders lässt sich die Gala von Borussia Dortmund nicht beschreiben. Mit 6:0 fegten die Schwarz-Gelben am Sonntagnachmittag (7. Mai) über den VfL Wolfsburg hinweg. Und während dabei natürlich die Offensive im Vordergrund stand, hatte die Defensive einen ebenso großen Anteil am Sieg.

So war es neben Gregor Kobel auch Mats Hummels zu verdanken, dass der Kasten sauber blieb. Für den Vize-Kapitän von Borussia Dortmund hagelte es danach jede Menge Lob. Ist jetzt die Zeit für eine Vertragsverlängerung gekommen?

Borussia Dortmund: Lob aus dem eigenen Team

Es waren bezaubernde Szenen nach dem Abpfiff: Nachdem sich die Dortmunder Gala-Mannschaft von der lautstarken Südtribüne verabschiedet hatte, blieb Hummels noch auf dem Rasen. Gemeinsam mit dem Nachwuchs einiger Mitspieler kickte er noch einige Minuten. Angefeuert von den Zuschauern, die jedes Mal laut jubelten, wenn einer der Kleinen an Hummels vorbei ins Tor schoss, genoss der Innenverteidiger den Moment.

Ein rundum gelungener Abend. Bei Dortmunds 6:0-Torfest gehörte Hummels zu den besten Spielern des BVB. Ruhig im Spielaufbau, konsequent in den Zweikämpfen und teilweise sogar mit Zug nach vorn – die Leistung des 34-Jährigen beeindruckte auch Gregor Kobel.

„Mats hat sehr stark gespielt. Er macht das dieses Jahr überragend“, lobte der Keeper von Borussia Dortmund. „Es ist sicher nicht immer einfach, wenn du nicht jedes Spiel spielst. Aber er ist immer für das Team da. Er ist ein überragender Innenverteidiger“, schwärmte er weiter.

Wie entscheidet sich Hummels?

In die gleiche Kerbe schlug auch Sportdirektor Sebastian Kehl, der einst selbst mit Hummels auf dem Feld stand. „Mats war bei allen wichtigen Aktionen präsent, man konnte sich immer auf ihn verlassen“, so Kehl. Bei all dem Lob drängt sich immer mehr die Frage auf, wann denn Borussia Dortmund endlich mit seinem Spieler verlängert.

Hummels‘ Vertrag läuft in wenigen Wochen aus. Doch weil er immer noch gute Leistungen zeigt, mehren sich die Fan-Rufe, dass er – ähnlich wie Marco Reus – noch ein Jahr dranhängen soll.

Borussia Dortmund lässt sich Zeit

Beide Seiten lassen sich jedoch Zeit. Allerdings wären nicht nur die Fans, sondern auch Hummels‘ Mitspieler glücklich, wenn er bliebe. „Ich kann nur sagen, dass wir sehr zufrieden mit ihm sind, auch heute war er wieder eine Bereicherung für das Team“, untermauert Kobel die Fürsprache für seinen Vordermann.