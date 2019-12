Mats Hummels von Borussia Dortmund hat sich an der Hand verletzt.

Borussia Dortmund: Schockfoto! So schlimm ist die Verletzung von Mats Hummels wirklich

Dortmund. Es war ein bitterer Abend für Borussia Dortmund. Nach dem Unentschieden gegen RB Leipzig am Dienstag konnte der BVB auch das letzte Hinrundenspiel nicht gewinnen.

Besonders enttäuschend: Wieder einmal verspielte die Favre-Elf die Führung, späte Gegentore brachten der TSG Hoffenheim drei Punkte gegen Borussia Dortmund ein.

Borussia Dortmund: Mats Hummels an der Hand verletzt

Doch nicht nur das: Abwehrchef Mats Hummels verletzte sich an der Hand, musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. In der 18. Minute sprang der 31-Jährige zum Kopfball hoch und fiel unglücklich auf seine linke Hand.

Der Ex-Nationalspieler musste ins Krankenhaus. Sportdirektor Michael Zorc erklärte nach der verlorenen Partie im ZDF: „Ich weiß nicht, ob die Hand gebrochen ist.“

+++ Hoffenheim – Borussia Dortmund: Rabenschwarzer Hinrunden-Abschluss für BVB +++

-----------------

Das ist die Karriere von Mats Hummels:

2005 bis 2008: FC Bayern München II

2007: FC Bayern München

2008 bis 2016: Borussia Dortmund

2016 bis 2019: FC Bayern München

seit 2019: Borussia Dortmund

-----------------

Mats Hummels meldet sich zu Wort

Noch am späten Abend meldete sich der Verletzte selbst zu Wort. Bei Instagram teilte Mats Hummels ein Selfie, um seine linke Hand trägt er einen dicken Verband. Er schreibt: „Die Hand ist gut verpackt, vermutlich hatte ich noch Glück im Unglück. Viel schmerzhafter ist die Niederlage in einem Spiel, das wir einfach niemals verlieren dürfen...“

In seiner Instastory zeigt er seine Hand auch ohne Verband: Sie ist stark angeschwollen, mit Wunden übersät und blau.

Mats Hummels hat sich an der Hand verletzt. Foto: Screenshot Instagram Mats Hummels

--------------------

Weitere News vom BVB:

--------------------

Auch Thorgan Hazard musste ausgewechselt werden

Mats Hummels ist nicht der Einzige, der sich im Spiel verletzt hat. Auch Thorgan Hazard musste in der Halbzeit raus. „Ich habe einen Schlag gekriegt auf die Wade, danach hatte ich Schmerzen im Knie und konnte nicht mehr laufen“, erklärt der Belgier. Eine Diagnose ist noch nicht bekannt.

Auch wie lange Thorgan Hazard und Mats Hummels ausfallen werden, ist noch unklar.

Borussia Dortmund hat sich am Freitag in die Winterpause verabschiedet. Das nächste Spiel findet am 18. Januar 2020 um 15.30 Uhr gegen den FC Augsburg statt. (cs)