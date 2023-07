Borussia Dortmund: Wolf wird von Drama verfolgt – „Diese Momente, in denen man denkt: Scheiße!“

Steckt das Meister-Drama von vor zwei Monaten noch in den Köpfen der Spieler? Diese Frage stellt sich der ein oder andere Fan von Borussia Dortmund vor dem Beginn der neuen Saison. Der BVB hatte schon eine Hand an der Schale – und brach dann ein.

Mit einem unfassbar bitterem wie dösigem 2:2 gegen Mainz beraubte sich Borussia Dortmund selbst der großen Sause. Einer, der hautnah dabei war, war Marius Wolf. Er versuchte, den Spuk im Urlaub hinter sich zu lassen.

Borussia Dortmund: Bilder haben sich eingebrannt

Die Bilder der weinenden Spieler, eines völlig aufgelösten Edin Terzic‘ und eines am Boden liegenden Marco Reus haben sich ins Gehirn der BVB-Fans gebrannt. Dortmund hatte es in der eigenen Hand. Ein Sieg im letzten Spiel und die Bayern-Dominanz wäre gebrochen gewesen. Doch bekanntermaßen kam alles anders.

++ Noch vor Saisonstart – Terzic macht zwei BVB-Stars klare Ansage ++

Auch Marius Wolf hockte nach dem Spiel fassungslos vor der Südtribüne. Nach dem letzten Spiel wollten die Stars von Borussia Dortmund am liebsten im Urlaub so schnell wie möglich vergessen. Doch was war gar nicht so einfach.

Wolf gibt offene Einblicke

Wolf versuchte mit seiner Partnerin auf Mykonos in Griechenland abzuschalten. Dabei traf er sich auch mit DAZN für eine Folge des Formats „Unfiltered“ in dem er auch das Meisterdrama nochmal Revue passieren lässt.

Der BVB war am Boden zerstört. Foto: IMAGO/ANP

„Um zu 100 Prozent abzuschalten, braucht man seine Zeit“, verrät er, dass er lange mit dem Meister-Drama zu kämpfen hatte. „Das geht nicht von heute auf morgen, vor allem nicht, wenn du so ein Erlebnis hattest.“

Weitere Nachrichten für dich:

Die Erinnerung an das Saisonfinale, die Chance auf den größten Erfolg seiner Karriere – „Das ist brutal enttäuschend“, sagt Wolf. „Man hat immer noch diese Momente, in denen man denkt: ‚Scheiße!'“

Borussia Dortmund: Neuer Anlauf

Mittlerweile ist der Urlaub in Griechenland vorbei und Wolf wieder in die Vorbereitung beim BVB eingestiegen. Dort wollen alle Gas geben und einen neuen Anlauf auf die Meisterschaft wagen. Bleibt zu hoffen, dass die Erinnerungen an jenen verhängnisvollen 34. Spieltag nicht immer wieder kommen.