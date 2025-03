Borussia Dortmund: Ex-Trainer am Boden – sorgt ausgerechnet der BVB für seinen Rauswurf?

Für Borussia Dortmund läuft es in der Bundesliga durchwachsen – und trotzdem ist die Qualifikation für die Champions League nicht außer Reichweite. Das liegt insbesondere an anderen Spitzenteams, die ebenfalls straucheln. Bestes Beispiel: RB Leipzig.

Trainiert wird der Verein derzeit von Marco Rose – einst ebenfalls Trainer an der Seitenlinie von Borussia Dortmund. Wegen der enttäuschenden Saison wackelt derzeit Roses Stuhl. Ausgerechnet nach dem Spiel gegen den BVB könnte es so weit sein.

Borussia Dortmund: Rivale in der Krise

Dortmund nur auf Platz 10 (hier mehr zur BVB-Krise lesen), Leipzig auf Platz 6 – dagegen ist ein Verein wie Mainz 05 aktuell in der Pole-Position um die Champions League. Klar, dass den beiden großen Vereinen das gar nicht schmeckt. Während der BVB seine Trainerentlassung bereits hinter sich hat, hält Leipzig an Rose fest. Nur: Wie lange noch?

Nach der bitteren Niederlage Zuhause gegen Mainz geriet Rose enorm unter Druck. Die Bosse der Leipziger sollen sich zusammengesetzt und entschieden haben: Er darf vorerst bleiben. Am kommenden Spieltag spielt Leipzig in Freiburg und muss zwingend gewinnen, um nicht noch einem Konkurrenten die Punkte zu überlassen.

Fliegt Rose nach dem Dortmund-Spiel?

Doch selbst wenn Leipzig gegen Freiburg besteht, steht schon die nächste Hürde an: Borussia Dortmund. Im schlimmsten Fall könnte der BVB nach dem direkten Duell an Leipzig vorbeiziehen. Weil sich an dieses Spiel die nächste Länderspielpause anschließt, könnten die Verantwortlichen dann endgültig überlegen, ob sie den Trainer tauschen und die freie Zeit nutzen, um einen neuen Mann zu installieren.

Rose helfen bis zu dieser Pause wohl nur zwei (überzeugende) Siege. Sonst dürfte es um seine Person einfach nicht ruhig werden. Der gebürtige Leipziger ist seit September 2022 Trainer von RB. Zuvor war er ein knappes Jahr Trainer von Borussia Dortmund gewesen. Obwohl er die Vizemeisterschaft holte, entschied man nach der Saison, getrennte Wege zu gehen.