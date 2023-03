Borussia Dortmund: Entscheidung steht bevor – darauf müssen BVB-Fans nicht mehr lange warten

Am 30. Juni 2023 läuft der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund, noch immer ist keine Entscheidung gefallen. Die Fans hoffen inständig darauf, dass ihr Kapitän noch ein paar Jahre beim BVB dranhängt.

Eine Entscheidung soll laut einem Medienbericht aber schon bald fallen. Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund, hielt sich nach dem 6:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln aber noch zurück.

Borussia Dortmund: Reus-Entscheidung steht bevor

Gegen den 1. FC Köln erzielte Marco Reus seine Treffer 160 und 161 für Borussia Dortmund. Dass der 33-Jährige in der kommenden Saison nicht mehr das schwarzgelbe Trikot trägt, ist für viele Fans unvorstellbar. Sie hoffen auf eine Vertragsverlängerung ihres Kapitäns.

Inzwischen sieht es damit offenbar auch wieder sehr gut aus. Nach Informationen von Sport1 soll Reus und seinem Berater Dirk Hebel ein Angebot vorliegen. Demnach soll schon in der kommenden Länderspielpause eine Entscheidung fallen. Laut dem Bericht ist von einem Verbleib auszugehen.

Reus bekräftigte nach dem Köln-Spiel seinen Wunsch, beim BVB zu bleiben. „Ich würde meine Karriere gerne hier beenden“, sagte er bei Sky. Man befinde sich „derzeit in Gesprächen“, so Reus, der erklärte: „Alles andere wird sich in den kommenden Wochen ergeben.“

Kehl: „Hängt von beiden Seiten ab“

Sportdirektor Sebastian Kehl hielt sich bedeckt: „In der ersten Woche wird nichts passieren, was in der zweiten passiert, kann ich ihnen noch nicht sagen, weil es von beiden Seiten abhängt“, so Kehl, der wiederholte: „Wenn es was zu verkünden gibt, verkünden wir was.“

Neben Reus stehen auch noch Entscheidungen bei Mats Hummels und Raphael Guerreiro aus. Beide Spieler haben nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende.