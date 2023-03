Borussia Dortmund: Horror-Szene bei BVB-Spiel! Verletzung nach Pyro-Show

Der BVB meldet sich im Kampf um die Meisterschaft eindrucksvoll zurück. Im Spiel Borussia Dortmund – 1. FC Köln zeigten die Westfalen eine Tor-Gala und feierten nach der Enttäuschung im Derby einen beeindruckenden 6:1-Heimsieg. Nun grüßen die Borussen zumindest über Nacht erneut von der Tabellenspitze.

Doch die starke Vorstellung des BVB wurde auch von einer äußerst hässlichen Szene überschattet. Während des Spiels Borussia Dortmund – 1. FC Köln legten die Gästefans eine große Pyro-Show hin. Dabei wurde ein Kameramann von Sky verletzt.

Borussia Dortmund – 1. FC Köln: Kameramann im Krankenhaus

Es ist eine endlose Diskussion im deutschen Fußball: Der Einsatz von Pyrotechnik in den Fankurven der Stadien. Am Samstagabend zeigten die Fans vom Effzeh eine Choreografie inklusive Pyro-Show. Es fackelte nahezu durchgehend im Auswärtsblock. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Es traf einen Kameramann von „Sky“. Der Mitarbeiter sei im Gesicht getroffen worden und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Kameramann klage vor allem über Schmerzen im Augenbereich. Er befindet sich bereits in ärztlicher Behandlung. Das erklärte Sky-Kommentator Wolff Christoph Fuß noch während der Partie.

Diese Szene überschattet die Gala-Vorstellung des BVB. Wie es dem Kameramann derzeit geht und ob diese schlimme Aktion bleibende Schäden hinterlassen hat, ist noch nicht bekannt. Dennoch zeigt es, wie gefährlich das Abbrennen von Pyrotechnik sein kann. Auch und vor allem für Unbeteiligte und Außenstehende. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Verletzte vollständig von seinen Verletzungen erholt.

Die Szene wird die Diskussion um ein mögliches Pyrotechnik-Verbot weiter hochkochen lassen. Schon seit längerer Zeit wird über diese Thematik gestritten. Es gibt viele Leute, vor allem aus dem Umkreis der aktiven Fanszenen, die sich diese Pyro-Show nicht nehmen lassen wollen. Genau laut sind aber auch die Stimmen, die das unglaublich gefährlich finden und nicht in den Stadien haben wollen.

Dahoud und Reus überzeugen

Der BVB spielte sich in einen Rausch. Die Mannschaft von Edin Terzic legte früh das Fundament für eine absolute Top-Vorstellung vor heimischem Publikum. Nach 20 Minuten führte Schwarz-Gelb bereits 2:0, zur Halbzeit stand es 4:1. Nahezu alle BVB-Akteure überzeugten durchweg. Doch vor allem Mo Dahoud und Marco Reus zeigten eine Top-Leistung. Dahoud stand das erste Mal seit sieben Monaten in der Startelf und konnte nach zuletzt schwierigen Wochen und Monaten mit einer durchweg präsenten Art und Weise überzeugen. Auch BVB-Kapitän Marco Reus zeigte einmal mehr, warum die meisten Fans ihn auch über den Sommer hinaus gerne in Dortmund sehen würden. Comeback, Doppelpack, Dreh- und Angelpunkt im Spiel – es war ein runder Abend für Reus.

Trotz großer BVB-Show wird vor allem dieser böse Pyro-Zwischenfall am Gästeblock in Erinnerung bleiben. Ein Unfall, der definitiv zum Nachdenken anregen wird. Ob die Verantwortlichen der Vereine oder der DFL darüber hinaus auch handeln, in welcher Art und Weise auch immer, bleibt abzuwarten.