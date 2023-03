Borussia Dortmund atmet auf: Diese Nachricht gefällt auch den BVB-Fans

Nachdem das Jahr für Borussia Dortmund so gut begonnen hat, häuften sich in den letzten Wochen die Verletzten bei den Schwarzgelben. Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Marco Reus, Gregor Kobel – die Verletztenliste war lang beim BVB.

Für das kommende Spiel von Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln dürften die Borussen zumindest drei der zuletzt verletzten Akteure wieder zum Kader zählen.

Borussia Dortmund: Trio vor Kader-Rückkehr

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, sollen gleich drei Spieler gegen den 1. FC Köln in den Kader zurückkehren, die zuletzt gefehlt haben. Demnach soll Kapitän Marco Reus, der im Derby wegen eines Infekts nicht mit dabei war, schon am Dienstag (14. März) wieder am Teamtraining teilnehmen.

Auch bei Gregor Kobel und Karim Adeyemi gibt es gute Nachrichten. Dem Bericht zufolge darf sich das Duo berechtigte Hoffnungen auf ein Comeback gegen die Geißböcke machen dürfen. Ein Einsatz gegen die Domstädter soll demnach das erklärte „Ziel“ des Klubs sein.

Borussia Dortmund: Drei Leistungsträger fehlen gegen Köln

Auch wenn am Samstag (18. März) wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen werden, wird BVB-Trainer Edin Terzic noch auf drei Leistungsträger verzichten müssen. Neben dem Ausfall von Julian Brandt, der zum Ende der letzten Woche offen kommuniziert wurde, werden auch Youssoufa Moukoko und Emre Can nicht zur Verfügung stehen.

Der junge Stürmer würde dem Bericht zufolge zwar Fortschritte in der Reha machen, seine Mission auf den Platz zurückzukehren, würde allerdings „noch einige Wochen in Anspruch nehmen“. Emre Can hingegen wird das Duell gegen den Effzeh aufgrund einer Gelb-Sperre verpassen, da er im Revierderby zum fünften Mal in der laufenden Saison den gelben Karton gesehen hat.