Borussia Dortmund mit XXL-Forderung im Malen-Poker – verzockt Schwarz-Gelb sich?

Borussia Dortmund bereitet sich derzeit auf die kommende Rückrunde vor. Während die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin auf dem Trainingsplatz schuftet, dürften auch die Vereinsbosse des BVB eine Menge Arbeit haben – denn das Transferfenster ist geöffnet.

Ein Name, der Lars Ricken und Co. dabei immer wieder beschäftigen dürfte, ist Donyell Malen. Der Offensivspieler gilt als Wechselkandidat, hat seinen Wechselwunsch deutlich hinterlegt. Doch nun überrascht Borussia Dortmund mit einer XXL-Forderung – könnte diese Summe dem BVB am Ende teuer zu stehen kommen?

Borussia Dortmund will 30 Millionen Euro für Malen

Donyell Malen will in die Premier League – das ist bekannt. Vor allem Aston Villa soll den niederländischen Nationalspieler auf dem Zettel haben, das ging zuletzt aus mehreren Medienberichten hervor. Auch erste Angebote sollen Borussia Dortmund bereits erreicht haben, laut „The Athletic“ sind die Engländer bereit, 18 Millionen Euro plus Bonuszahlungen auf den Tisch zu legen.

Auch interessant: Ex-BVB-Star sorgt mit irrer Aktion für Furore – Fans kommen ins Staunen

Doch das soll dem BVB noch lange nicht reichen. Denn wie der Pay-TV-Sender „Sky“ nun berichtet, soll man sich in Dortmund intern nun auf eine Preisvorstellung festgelegt haben. Diese soll bei satten 30 Millionen Euro liegen – und damit fast doppelt so hoch, wie das letzte Malen-Angebot von Aston Villa.

BVB will Minusgeschäft vermeiden

Ob der BVB mit diesen Forderungen tatsächlich durchkommt, bleibt allerdings abzuwarten. Angesichts der geringen Einsatzzeiten des Niederländers erscheint es derzeit wohl eher unwahrscheinlich, dass Aston Villa auf diese Ablösesumme eingeht – auch wenn Malen als Wunschspieler von Villa-Trainer Unai Emery gilt.

Sollte der Premier-League-Klub wider Erwarten doch die geforderten 30 Millionen Euro für Malen aufbringen, würde der BVB ein Minusgeschäft vermeiden können. Denn im Sommer 2021 kam der Flügelspieler für genau diese Ablöse aus Eindhoven nach Dortmund. Seine Zeit beim BVB hatte sich Malen damals bestimmt noch anders ausgemalt.