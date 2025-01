Ex-BVB-Star sorgt mit irrer Aktion für Furore – Fans kommen ins Staunen

Borussia Dortmund musste in den vergangenen Jahren schon das ein oder andere Top-Talent ziehen lassen. Spieler wie Jude Bellingham oder Erling Haaland entwickelten sich beim BVB zu Stars, ehe sie den Sprung zu absoluten Weltklubs wagten.

Doch nicht nur diese beiden Ex-BVB-Spieler sorgen auch andernorts für Aufsehen. Ein ehemaliges Talent, dass von vielen schon abgeschrieben wurde, spielt nach seinem jüngsten Vereinswechsel wieder groß auf. Nun sorgte er mit einer irren Aktion für Furore – diese Bilder erinnern an seine besten Zeiten bei Borussia Dortmund!

BVB: Jadon Sancho mit irrem Assist für Chelsea

Nach seinem Wechsel zu Manchester United und dem Mega-Zoff mit dem damaligen Trainer Erik ten Hag hatten viele Beobachter ihre Hoffnungen in Jadon Sancho schon verloren. Eine Leihe in der letztjährigen Rückrunde zum BVB sorgte jedoch dafür, dass die Karriere des 24-Jährigen wieder an Fahrt aufnahm. Das ließ sich der FC Chelsea nicht zweimal sagen und schlug nach der vorübergehenden United-Rückkehr Sanchos zu.

Beim Klub aus dem Londoner Westen ist der Flügelspieler voll eingeschlagen, hat in 16 Pflichtspieleinsätzen bereits acht Scorerpunkte gesammelt. Gegen Crystal Palace setzte er mit Assist Nummer sechs jetzt noch einen drauf. Erst ließ Sancho seinen Gegenspieler mit einer geschickten Drehung ins Leere laufen, nur um sich dann gegen drei weitere Palace-Spieler durchzusetzen und auf Cole Palmer abzulegen, der nur noch zur 1:0-Führung einschieben musste.

Sancho mit langfristiger Zukunft bei Chelsea

Es dauerte nicht lange, da hagelte es schon Lobeshymnen auf den Ex-BVB-Spieler. Auf „X“ (ehemals Twitter) wurde der Chelsea-Spieler von einigen Fans gehuldigt: „Sancho ist ein Segen, besonders für seinen Preis“, „Sanchos Täuschungsmanöver war ein Volltreffer“ oder „Das ist absolut brillant von Sancho“, hieß es.

Mit diesen Leistungen nehmen die Londoner, die Sancho derzeit nur von Manchester United ausgeliehen haben, die im Vertrag verankerte Kaufpflicht sicher gerne in Kauf. Diese greift, sollte die Mannschaft von Enzo Maresca zum Saisonende mindestens auf Tabellenplatz 14 stehen. Aktuell steht Chelsea auf Tabellenrang vier.