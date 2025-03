BVB – Lille: Irre Adeyemi-Vorhersage! Ex-Star macht es schon wieder

Champions-League-Achtelfinale im Westfalenstadion – diese Spiele sind für alle Borussen stets etwas ganz Besonderes. Einer, der das bestens kennt, ist Mats Hummels. Der Ex-Dortmund-Star verfolgte auch die Partie BVB – Lille, wie er auf seinen sozialen Netzwerken zeigte.

Seit seinem Abgang im vergangenen Sommer feuert er seinen Ex-Klub und seine ehemaligen Mannschaftskollegen als Fan regelmäßig aus der Ferne an. Dabei scheint er ein echter Glücksbringer zu sein. Im Spiel BVB – Lille gelingt ihm erneut eine Vorhersage.

BVB – Lille: „Glücksbringer“ Hummels sagt Adeyemi-Treffer voraus

Schon das 2:0 beim FC St. Pauli verfolgte Hummels vor dem TV. Der Innenverteidiger, der mittlerweile in der Serie A für AS Rom kickt, beschwört mit einem Bild, auf dem BVB-Angreifer Karim Adeyemi zu sehen war, ein Tor des Offensiv-Akteurs herauf. Nun folgte Treffer Nummer zwei.

Denn auch gegen Lille zeigte er ein Bild, wie er das Spiel „seiner“ Borussia verfolgt. Auf dem TV zu sehen: Adeyemi. „Wieder mit Adeyemi im Bild, weil Glücksbringer letztes Mal“, schreibt Hummels in seine Instagram-Story. Und es kam, wie es kommen sollte: Erneut traf Adeyemi für Schwarz-Gelb.

In der 22. Spielminute schoss der schnelle Flügelflitzer den BVB per Volleyabnahme nach einer Ecke in Führung. Für Adeyemi war es Torbeteiligung Nummer sechs in sieben Champions-League-Partien. Dieser Wettbewerb scheint ihm zu liegen!

Fans mit klarer Forderung an Hummels

In Hamburg und gegen Lille – zweimal hat das Verfolgen Hummels‘ seines Ex-Klubs inklusive Adeyemi-Bilds bereits funktioniert. Die Borussen-Anhänger wollen nun bei jedem Spiel einen Post der Klublegende sehen. „Du bist ein echter Glücksbringer, mach das bitte jedes Mal“, schreibt ein Fan unter einem Post des BVB, der die Instagram-Story von Hummels zeigt.

„Du hast uns nicht nur auf dem Platz, sondern jetzt auch vor dem Fernseher geholfen. Eine echte Legende“, schreibt ein anderer. Der Auftrag für Hummels ist also klar: Jedes BVB-Spiel mit Adeyemi-Post verfolgen.