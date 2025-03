BVB – Lille: Knallharte Entscheidung – ER wird komplett fehlen

Jetzt wird es für Niko Kovac und Schwarz-Gelb so richtig heiß. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage und ohne Gegentor empfängt Borussia Dortmund OSC Lille zum Achtelfinalhinspiel der Champions League. Im Hinspiel BVB – Lille geht es für die Kovac-Elf vor allem um eine starke Ausgangslage für das Rückspiel in Frankreich.

Vor der Partie BVB – Lille gibt es rund um einen Boss des Revierklubs jedoch einmal mehr große Aufregung. Denn passend zum nächsten Champions-League-Spiel der Borussen rückt Berater Matthias Sammer erneut in den Vordergrund.

BVB – Lille: Sammer wohl gar nicht im Stadion

In den vergangenen Wochen ist enorm viel über die Rolle von Sammer bei Schwarz-Gelb gesprochen worden. Der Berater der Geschäftsführung ist zuletzt mehr und mehr in die Kritik gerückt – allen voran wegen seiner Aussagen als Experte bei BVB-Spielen. So zum Beispiel nach der 1:2-Niederlage der Borussen in Bologna, als er dem Team sämtliche Qualitäten absprechen wollte. Dabei trägt er selbst eine gewisse Verantwortung für die BVB-Mannschaft.

In der Folge gab es laut „Bild“ eine interne Aussprache zwischen Sammer, Sportchef Lars Ricken und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Das Ergebnis: Der Ex-Profi wird in Zukunft nicht mehr als Experte bei Amazon Prime auftreten, wenn die Westfalen spielen sollten.

Das Champions-League-Spiel des BVB bei Sporting Lissabon (3:0) ließ Sammer daraufhin aus, offiziell aus „privaten Gründen“. Dort fehlte der 57-Jährige also. So wird es auch gegen Lille sein – das kommt durchaus überraschend!

Sammer erneut nicht dabei

Nach Informationen von „RTL/ntv“ und „sport.de“ soll er auch nicht als Zuschauer im Signal-Iduna-Park sein – er soll dem Westfalenstadion heute Abend fernbleiben. Womöglich ein Hinweis darauf, dass die Dortmunder Führung ihn tatsächlich dazu aufgefordert hat, sich für eine der beiden Aufgaben zu entscheiden.

Sammer, der normalerweise bei BVB-Spielen stets neben Watzke, Ricken und den anderen Bossen Platz nimmt, wird gegen Lille also nicht mit dabei sein. Es ist die nächste Wende in der Causa Sammer. Statt Sammer werden für Amazon die Ex-Profis Shkodran Mustafi, Christoph Kramer und Tabea Kemme im Einsatz sein.