Borussia Dortmund: Tullberg-Trick geht voll auf – schaut sich Kovac diese Maßnahme ab?

Mike Tullberg übernahm nach dem Sahin-Aus als Interimscoach – und leitete die bitter nötige Wende ein. Nach einer Serie von Pleiten gab es erst gegen Bremen den ersten Punkt, dann sogar einen wichtigen Sieg gegen Donezk in der Champions League. Vor allem aber wurde bei Borussia Dortmund endlich wieder gekämpft und gearbeitet.

Doch Tullberg konnte das BVB-Team nicht nur mit Energie aufladen. Auch der ein oder andere Kniff trug zur Wende bei. Gegen Donezk griff er zu einem Trick, der ein Dauer-Problem auf Anhieb löste.

Borussia Dortmund: Tullberg-Maßnahme greift sofort

Schön länger schlägt sich Borussia Dortmund mit einem Standard-Problem herum. Während man bei Elfmetern gleich zwei totsichere Schützen hat, strahlt man bei Ecken und Freistößen viel zu selten Gefahr aus. Jahrelang waren solche ruhenden Bälle die Aufgabe von Julian Brandt – viel zu selten brachte er den Gegner damit aber in die Bredouille. Stattdessen kamen die meisten Ecken flach und kümmerlich in den Strafraum und waren leichte Beute.

Nuri Sahin reagierte, nahm Brandt die Standards ab und gab die Aufgabe an Neuzugang Pascal Groß weiter. Sichtbare Verbesserungen brachte auch das nur kurzfristig. Irgendwann versuchte sich mal Brandt, mal Groß, noch immer viel zu selten mit Ertrag. Gegen Shakhtar Donezk griff Interimscoach Mike Tullberg deshalb zu Plan C. Alle Ecken und indirekten Freistöße, sogar die meisten Einwürfe wurden von Julian Ryerson ausgeführt.

Ryerson übernimmt BVB-Standards

Der Außenverteidiger war bis dahin sicher nicht für seine Kunst am ruhenden Ball berüchtigt. Doch siehe da: Er machte seine Sache herausragend. Sowohl die Eckbälle als auch die in den Strafraum geschlagenen Freistöße kamen mit einer Schärfe und Präzision an, wie man sie bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren nur äußerst selten zu sehen bekam. Von vielen Seiten wurde Ryerson dafür gelobt.

Auch beim 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) dürfte Tullberg auf seinen „Kniff“ zurückgreifen. Tags darauf übernimmt mit Niko Kovac aber ein neuer Mann an der Seitenlinie. Tullberg bot dem neuen Trainer bereits seine Hilfe an. Womöglich kommt dabei auch der Standard-Trick zur Sprache. Ob Kovac die Maßnahme übernimmt?