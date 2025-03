BVB – Mainz: Kovac-Kniff geht voll auf – Fans geraten ins Staunen

In den vergangenen Wochen hat Niko Kovac schon so manches Experiment gewagt. Der Trainer von Borussia Dortmund versucht mit allen Mitteln, die Wende einleiten zu können. Auch im Spiel BVB – Mainz fiel ein solcher Kniff direkt auf.

Von großem Erfolg ist die bisherige Amtszeit von Kovac bei Borussia Dortmund noch nicht geprägt. Doch eines kann man dem Borussen-Coach nicht absprechen: Das Engagement und den Mut zu Veränderungen. Eine solche führte im Spiel BVB – Mainz zum Erfolg.

BVB – Mainz: Schlotterbeck punktet als Standardschütze

In der 36. Minute mussten sich die Anhänger des Revierklubs wohl die Augen reiben. Der BVB hat einen Eckball zugesprochen bekommen. In den letzten Wochen gab es mehrere Spieler, die diese Standardsituationen übernommen haben: Ob Pascal Groß, Julian Ryerson, Julian Brandt oder Marcel Sabitzer – viele Ecken versandeten im Nichts. Und plötzlich steht Innenverteidiger Nico Schlotterbeck an der Eckfahne – der Abwehrchef trat die Ecken der Dortmunder an diesen Nachmittag. Das sollte sich voll auszahlen.

Eigentlich ist er dafür verantwortlich, die Ecken zu verwerten. Schlotterbeck gehört zu den kopfballstärksten Spieler im Kader des BVB. Daher ist es schon überraschend, dass Kovac und Standardtrainer Alex Clapham sich für ihn als Eckballschützen entschieden haben. Doch dass sein linker Fuß eine Waffe sein kann, haben sie stark erkannt.

Denn am Ende stehen gleich zwei Torvorlagen für Schlotterbeck – beide Male war eine Ecke erfolgreich. Kurz vor der Halbzeit assistierte er für Kapitän Emre Can, schlug den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Can nur noch einköpfen musste. In Halbzeit zwei trat er die Ecke recht mittig, dieses Mal war es Beier, der traf.

Fans feiern „Allrouunder“ Schlotterbeck

In den vergangenen Wochen und Monaten glänzte der deutsche Nationalspieler durch seine Abwehraktionen und sein starkes Aufbauspiel. Nun hat er also das Treten von Standards für sich entdeckt. Die BVB-Fans fragen sich (zurecht): Was kann der Innenverteidiger nicht? „Schlotti kann alles, das ist ja nicht mehr normal“, schrieb ein Fan auf „X“.

„Das sind unglaublich gute Ecken, da muss man ja nur noch den Kopf hinhalten“, betonte ein anderer Anhänger. Schlotti avancierte mit seinen enorm gefährlichen Ecken zum Matchwinner – ein äußerst starker Schachzug, den sich das Trainerteam der Westfalen für das Spiel BVB – Mainz überlegt hatten.