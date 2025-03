BVB – Mainz: Strittige Szene lässt Fans kochen – sie verstehen die Welt nicht mehr

Tabellenmittelfeld gegen Tabellenspitze – das war die bittere Realität für Borussia Dortmund vor dem Spiel BVB – Mainz. In den vergangenen Jahren ging Schwarz-Gelb stets als Favorit in die Partie gegen die 05er, in dieser Rückrunde war es ein Stück weit anders.

Im Laufe der ersten Halbzeit in der Partie BVB – Mainz kam es zu einer strittigen Szene im Strafraum der Gäste. Die Fans von Borussia Dortmund konnten die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager nicht verstehen.

BVB – Mainz: Elfmeter für Schwarz-Gelb?

In der 21. Minute kam es abseits des Spielgeschehens zu einer kniffligen Szene: Mainz-Verteidiger Andreas Hanche-Olsen tritt BVB-Stürmer Maximilian Beier in die Hacke. Der Angreifer geht direkt zu Boden, hält sich den Fuß. Und doch gibt es keinen Elfmeter für Schwarz-Gelb. Die richtige Entscheidung des Unparteiischen?

Der Treffer an Beier ist zweifelsfrei vorhanden, im Mittelfeld wird diese Szene wohl in neun von zehn Fällen als Foul ausgelegt und wäre der Ball in der Nähe gewesen, hätte Schlager wohl keine andere Wahl gehabt, als auf den Punkt zu zeigen. Auch DAZN-Experte Tobias Schweinsteiger wertete diese Szene eher als Elfmeter – schließlich sei es ein Foul im laufenden Spiel.

Und doch beschwerten sich die BVB-Akteure auf und neben dem Platz nicht, als Schlager weiter laufen ließ. Die Proteste blieben aus. Wohl auch, weil sie selbst nicht damit gerechnet haben, für das Vergehen Hanche-Olsens einen Strafstoß zu bekommen. Die Anhänger des Revierklubs sahen das jedoch entschieden anders.

Borussen-Anhänger sind fassungslos

Denn die BVB-Fans forderten vehement einen Elfmeter, kochten ob der Entscheidung des Schiedsrichtergespannes regelrecht vor Wut. „Seit wann ist eigentlich wichtig, ob absichtlich oder unabsichtlich, wenn ein Spieler im Strafraum dermaßen klar unten getroffen wird?!“, fragt ein Fan mehr oder weniger ironisch.

„Das ist ein klares Foul an Beier im Strafraum, das wird nicht mal überprüft, eine Frechheit!“, wetterte ein anderer User auf „X“. Die schwarz-gelbe Fangemeinde sah in dieser Szene einen klaren Elfmeter. Für Schlager und sein Team war es jedoch wohl zu wenig.