Borussia Dortmund: FIFA verkündet Hammer – BVB schaut genau hin

Mit einer riesigen Protest-Choreo zeigten die Fans von Borussia Dortmund jüngst, was sie von der reformierten Champions League halten (hier mehr dazu lesen). Einmal mehr geriet die UEFA in den Fokus. Doch auch auf den Weltverband FIFA und die neue Klub-WM, die ab 2025 steigt, dürften zahlreiche Anhänger nur semi-gut zu sprechen sein.

Das Mega-Turnier, das in Amerika stattfindet und für das auch Borussia Dortmund qualifiziert ist, wirft seine Schatten voraus. Damit einher gehen auch einige Probleme. Jetzt verkündet die FIFA einen Lösungs-Knaller.

Borussia Dortmund: Neues Transferfenster?

Die neue Klub-WM findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 statt. Fußball-Kenner bemerken da gleich ein Problem. Standardmäßig beginnt im europäischen Fußball am 1. Juli die neue Saison. Verträge alter Spieler laufen an diesem Tag aus, Verträge neuer Spieler treten in Kraft. Und damit könnten einige Vereine vor Problemen stehen.

Beim BVB läuft zu besagtem Datum aktuell nur der Vertrag von City-Leihgabe Yan Couto ab. In der ersten Hälfte des Turniers wäre er also noch Spieler von Borussia Dortmund. Sollte der Champions-League-Finalist allerdings nicht die Kaufoption ziehen, wäre Couto ab dem 1. Juli wieder Spieler von Manchester City – und könnte den Rest der Klub-WM bei den Skyblues bestreiten.

Ein Dilemma, welches die FIFA längst erkannt hat. Eine mögliche Lösung hat man jetzt präsentiert: zusätzliche Transferfenster! Wie diese aussehen könnten, hat der Verband aber nur oberflächlich verraten.

FIFA appelliert an Vereine und Spieler

Bei einer Sitzung in Zürich präsentierte die FIFA ihre Pläne. Die Lösung sieht zwei zusätzliche Wechsel- und Registrierperioden vor. Zunächst soll vom 1. bis 10. Juni ein Wechselfenster eingerichtet werden, in dem teilnehmende Vereine bereits neu verpflichtete Spieler registrieren können. Dies ist in Deutschland eigentlich erst ab dem 1. Juli möglich. So könnten Neuzugänge aber schon das ganze Turnier spielen.

Und auch vom 27. Juni bis 3. Juli soll es eine weitere Phase geben. Das Ziel: In diesen Tagen können Vereine Spieler, deren Verträge mitten im Turnier auslaufen, ersetzen. Dies soll aber nur im Rahmen ganz enger, noch nicht näher benannter, Regularien ablaufen.

Aber: Es soll nicht erlaubt sein, dass ein Spieler während der Klub-WM für zwei Vereine aufläuft. Man appelliert an die Vereine, etwaige Probleme mit Spielern, deren Verträge auslaufen, frühzeitig zu regeln. Immerhin, dieses Problem trifft Borussia Dortmund nicht großartig.