Borussia Dortmund – Celtic Glasgow: TV-Aufnahmen verbergen, was kein Zuschauer sehen soll

Endlich wieder Champions League im Ruhrgebiet! Am 2. Spieltag der Saison 2024/25 kehrt die Königsklasse ins Westfalenstadion zurück. Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow hieß es am Dienstagabend (1. Oktober). Eine Begegnung, auf die die Fans seit Wochen hingefiebert hatten (hier mehr dazu lesen).

Kurz vor dem Anpfiff wollten die Fans des BVB dann aber noch eine Nachricht loswerden. Beim Einlaufen der Mannschaften bei Dortmund – Celtic zeigten sie eine Mega-Choreo. Insbesondere bei der UEFA dürfte diese allerdings nicht gut angekommen sein.

BVB – Celtic: Fans erneuern Kritik

Seit dieser Saison greift in der Champions League der neue Spielmodus. Statt mehreren Gruppen gibt es nur noch eine große Liga. Die Konsequenz: mehr Teilnehmer, mehr Spiele und mehr Einnahmen. Die Reform hatte die UEFA gegen sämtliche Fan-Kritik durchgeboxt.

Vorne weg hatten die Fans von Borussia Dortmund protestiert. Kaum ein Heimspiel in der Königsklasse war vergangenen, ohne dass die Südtribüne Spruchbanner mit teils wüsten Beschimpfungen gezeigt hätte. Bekanntermaßen half das alles nichts. Und so legten sie beim Spiel zwischen BVB und Celtic nach.

„UEFA MAFIA“ – Regie wollte es nicht zeigen

Beim Einlaufen beider Mannschaften entrollten die BVB-Anhänger einmal mehr eine Choreo, die sich gegen den europäischen Verband richtete. „UEFA MAFIA“ war in großen Buchstaben auf der größten Stehplatztribüne Europas zu lesen. Am unteren Ende der Südtribüne gab es zudem ein riesiges Banner mit der Aufschrift: „You don’t care about the sport – all you care about is money“ – zu deutsch: Euch interessiert der Sport nicht. Alles was euch interessiert, ist Geld.

Vor Anpfiff des Champions-League-Spiels zwischen Borussia Dortmund und Celtic Glasgow zeigten die BVB-Fans eine große Choreo. Foto: imago/Osnapix

Noch während die Großbuchstaben entrollt wurden, sorgte die Regie ganz offensichtlich dafür, dass möglichst wenig von der Choreo zu sehen war. Üblicherweise werden die eindrucksvollen Bilder großer Choreos bei TV-Übertragungen besonders gerne dargestellt. Doch am Dienstagabend spürte man unmittelbar vor Anpfiff förmlich, wie die Regie alles versuchte, um bloß nicht die harsche Kritik an der UEFA zu zeigen.

Dortmund – Celtic: Vogelwilder Start

Kurz danach begann trotz allem das Spiel auf dem Rasen und damit Teil 2 der neuen Champions-League-Ära. Und es entwickelte sich ein vogelwildes Spiel. Nach sieben Minuten brachte Emre Can den BVB mit einem Elfmeter in Führung. Sekunden später patzte er hinten und verursachte das 1:1. Kurz darauf brachte Karim Adeyemi die Schwarz-Gelben schon wieder in Führung.