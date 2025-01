Borussia Dortmund: Bei diesem Anblick wird das Ausmaß des BVB-Debakels erst wirklich deutlich

Eine verdiente Pleite beim Vorletzten, kaum eine Torchance gegen die schlechteste Abwehr der Liga – Borussia Dortmund hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Endgültig im Mittelmaß angekommen, muss sofort die Trendwende her. Sonst ist nicht nur die Champions League, sondern der ganze Europapokal in Gefahr.

Der Blick auf den 17. Spieltag, den Borussia Dortmund mit seinem 2:4-Debakel einläutete, macht alles noch viel schlimmer. Denn im Kampf um Europa bot sich dem BVB angesichts zahlreicher direkter Duelle der Konkurrenz eine riesige Chance. Sie wurde weggeschmissen.

Borussia Dortmund ließ Riesenchance liegen

Eine Saisonhälfte ist vorbei, die Tabelle der Bundesliga hat inzwischen einiges an Aussagekraft. Wer jetzt oben mitspielt, hat gute Chancen auf Europa. Wer im Keller herumkrebst, tut das nicht von ungefähr und darf wachsende Abstiegsangst haben. Und so konstatierte BVB-Boss Lars Ricken nach dem Albtraum in Kiel auch: „Der Tabellenplatz, auf dem wir stehen, ist verdient.“

Trauriges Mittelmaß statt Spitzengruppe. Selbst über das Minimalziel Königsklassen-Quali sollte man in Dortmund erst einmal nicht mehr reden. Stand jetzt kann das einzige Ziel sein, sich überhaupt irgendwie nach Europa zu retten. Dabei wäre der letzte Spieltag der Hinrunde der perfekte Zeitpunkt für ein Ausrufezeichen gewesen.

Spieltag der direkten Duelle

Nicht nur wegen eines schlagbaren Gegners, der Rückkehr einiger Grippewellen-Geplagter und dem zum Jahresende in Wolfsburg beendeten Auswärtsfluchs. Praktisch alle Konkurrenten um die Europapokal-Plätze mussten am 17. Spieltag gegeneinander spielen und nahmen sich so die Punkte weg.

Leverkusen (2.) gegen Mainz (5.), Frankfurt (3.) gegen Freiburg (6.), Stuttgart (7.) gegen Leipzig (4.), Wolfsburg (10.) gegen Gladbach (11.) …, direkte Duelle überall. Nur der BVB und die Bayern (gegen Hoffenheim) hatten Gegner, die nicht selbst zum erweiterten Europa-Kandidatenkreis gehören. Mit einem Sieg wäre ein Sprung in der Tabelle und ein Heranrücken an die anvisierten Plätze sicher gewesen.

Wäre, wäre, Fahrradkette – sagte einst ein großer Philosoph. Statt eines Ausrufezeichens lieferte Borussia Dortmund den nächsten Offenbarungseid.