Borussia Dortmund: Bitterböse Ansage! Ricken rechnet mit BVB-Stars ab

Bei Borussia Dortmund brennt der Baum. Nach einer unfassbar desolaten ersten Halbzeit verliert die Mannschaft von Nuri Sahin hochverdient mit 2:4 bei Aufsteiger Holstein Kiel. Nach der Pleite kippt die Stimmung bei Schwarz-Gelb weiter.

Die schlechteste Hinrunde seit zehn Jahren, die Champions-League-Qualifikation ist außer Reichweite und Borussia Dortmund droht ein XXL-Horrorstart in das neue Fußballjahr. BVB-Boss Lars Ricken schäumte nach dem Spiel vor Wut.

Borussia Dortmund: Ricken nimmt BVB-Stars in die Pflicht

Die Fans stellten die Mannschaft zur Rede, der Trainer-Stuhl wackelt gewaltig und das Selbstvertrauen der BVB-Stars schwindet weiter – die Lage bei Schwarz-Gelb ist prekär, dem BVB droht in dieser Saison der totale Absturz. Ricken weiß um die Lage seines Vereins, seine Worte nach Spielende sind alarmierend.

„Peinlich und unwürdig“, nannte der Ex-Profi den Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben Spieler mit höchsten Ansprüchen an sich, wir haben höchste Ansprüche an sie. Wir haben top Rahmenbedingungen. Die Bereitschaft, das wertzuschätzen, sieht man gerade nicht“, so der Sportchef gegenüber „Sky“ deutlich.

++ Borussia Dortmund: Muss Sahin nun seine Sachen packen? Ricken-Worte sind unmissverständlich ++

Doch damit nicht genug. „Der Tabellenplatz, auf dem wir stehen, ist verdient. Er ist kein Produkt von Zufällen oder unglücklichen Umständen, sondern aufgrund der von uns gezeigten Leistungen. Die Tabelle spricht eine eindeutige Sprache. Wir fliegen gleich alle gemeinsam nach Frankfurt und nehmen die Mannschaft in die Pflicht“, legte er nach.

Sahin-Endspiel in Frankfurt?

Am kommenden Freitag (17. Januar, 20.30 Uhr) geht es für Schwarz-Gelb zu Eintracht Frankfurt – eine dicke Herausforderung für den BVB. Doch klar ist, dass die Sahin-Elf dort punkten, ja eigentlich siegen muss, um die Lage zu entschärfen und seinem Trainer den Rücken zu stärken.

Weitere News:

Ricken machte deutlich, dass man weiterhin hinter Sahin stehen würde. Der BVB-Boss wollte nach der Kiel-Pleite keine Trainer-Diskussion aufmachen. Doch wie sieht das nach einer möglichen Niederlage in Frankfurt aus? In Dortmund steht derzeit eine Menge auf dem Spiel.