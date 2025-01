Borussia Dortmund: Muss Sahin nun seine Sachen packen? Ricken-Worte sind unmissverständlich

Nuri Şahin gerät mehr und mehr unter Druck. Borussia Dortmund zeigt beim Auswärtsspiel in Kiel (2:4) einmal mehr einen desolaten Auftritt, lässt sich von dem Aufsteiger in Halbzeit eins regelrecht vorführen und gerät so noch tiefer in die Krise.

Im Mittelpunkt steht jetzt auch Sahin, der sich für die schlechteste Hinrunde seit zehn Jahren verantworten muss. Nach der Partie in Kiel sprach BVB-Boss Lars Ricken über Sahins Zukunft bei Borussia Dortmund – geht es mit dem Chefcoach noch weiter?

Borussia Dortmund: Ricken spricht Sahin-Klartext

Endet die Zeit des Ex-Profis an seiner alten Wirkungsstätte schon wieder früher als gedacht? Schwarz-Gelb befindet sich mehr und mehr im Abwärtsstrudel, ist soeben in der Tabelle weiter abgerutscht und verliert die europäischen Ränge mehr und mehr aus den Augen. Ist es jetzt Zeit für einen Trainerwechsel?

Doch für Ricken ist klar: Es wird mit Sahin weiter gehen. Sahin steht laut Ricken weiterhin nicht zur Disposition. „Wir fliegen jetzt gemeinsam nach Frankfurt weiter“, so Ricken weiter. Gegenüber „Sky“ verneint er die Frage, ob der Trainer wackelt.

Von der Vereinsführung genießt der 36-Jährige weiterhin volle Rückendeckung. Doch auch die Mannschaft steht weiter voll hinter ihrem Coach. „Es liegt nicht am Trainer. Definitiv nicht. Wir Spieler sind es. Ich ganz vorne. Wir müssen das schleunigst ändern“, so Kapitän Emre Can.

Fans fordern Sahin-Rauswurf

Schwarz-Gelb wird also an Sahin und seinem Trainerteam festhalten. Für viele BVB-Fans ist das der falsche Weg. Viele Anhänger wollen einen neuen Trainer, der neuen Schwung in die Mannschaft und in den Verein bringen soll. Doch die Kritik bleibt nicht nur an dem Trainer hängen, die gesamte Führung steht mächtig unter Druck.

„Es muss sich vieles ändern, nicht nur der Trainer. In diesem Verein stimmt vieles nicht“, machte ein Fan auf „X“ deutlich. Die Fans haben genug, wollen Veränderungen. Doch vorerst bekommt Sahin weiterhin das Vertrauen.