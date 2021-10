Borussia Dortmund: Poker um Shootingstar – diese Entscheidung ist jetzt schon gefallen

Er ist derzeit wohl das begehrteste deutsche Talent auf dem Transfermarkt: Karim Adeyemi. Gleich mehrere Top-Klubs haben es auf den 19-Jährigen abgesehen, so auch Borussia Dortmund.

Der Poker um den Shootingstar wird immer heißer. Borussia Dortmund versucht alles, um Adeyemi von einem Wechsel ins Ruhrgebiet zu überzeugen. Noch ist seine Zukunft offen. Eine Entscheidung in der Transferschlacht hat sein Team jetzt aber schon entschieden.

Borussia Dortmund will Karim Adeyemi. Foto: imago images/Fotostand

Borussia Dortmund: Dieses Adeyemi-Szenario ist vom Tisch

BVB, Bayern München, Paris Saint Germain, Real Madrid – bei all diesen Vereinen soll der Stürmer auf der Liste stehen. Kein Wunder, mit bereits zehn Treffern in elf Spielen macht Adeyemi derzeit wöchentlich von sich Reden.

Das ist Karim Adeyemi

Geboren am 18. Januar 2002 in München

Spielte von 2009 bis 2011 in der Bayern-Jugend

Über Forstenried und Unterhaching kam er zu RB Salzburg

Für RB Salzburg erzielte er in 59 Einsätzen 17 Tore und bereitete 16 Treffer vor

Am 05. September feierte er sein Debüt für Deutschland gegen Armenien

Für die Schwarzgelben wäre der Nationalspieler gleich doppelt wertvoll, denn so könnte die Lücke geschlossen werden, die ein Abgang von Topstar Erling Haaland im kommenden Sommer aller Voraussicht nach verursachen wird.

+++ Erling Haaland: Kehl macht Andeutung – bringt ausgerechnet DIESER Wechsel den BVB-Star ins Grübeln? +++

Wer am Ende das Rennen macht, steht noch in den Sternen. Dass der Wechsel schon im Winter stattfinden könnte, ist dagegen vom Tisch. Das bekräftigte Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund bei „Sky“: „Karim wird mit uns die Saison fertig spielen, das ist ganz klar der Plan“, kündigte er an.

Borussia Dortmund: Keine Winter-Einigung wie bei Haaland

Damit werden sich sämtliche Top-Klubs noch knapp acht Monate gedulden müssen, ehe Adeyemi auf den Markt kommt. Anders als einst bei Haaland, den Dortmund Anfang 2020 aus Salzburg holte, will RB dieses Mal keinen Spieler zwischen den Jahren abgeben.

Denn sportlich haben die Bullen noch Großes vor. In der Liga liegt man auch dank der Adeyemi-Treffer schon wieder auf Meisterkurs. In der Champions League soll es nach Möglichkeit bis weit in die K.o.-Phase gehen. Derzeit liegt RB in der Gruppe G auf dem ersten Platz. (mh)