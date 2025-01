Borussia Dortmund: Geht jetzt alles ganz schnell? Blitz-Abgang steht bevor

Bei Borussia Dortmund könnte jetzt alles ganz schnell gehen! Ein Blitz-Abgang steht offenbar unmittelbar bevor…

Geht er oder geht er nicht? Schon seit geraumer Zeit wird über einen Abgang von Karim Adeyemi spekuliert. Ein europäischer Top-Klub soll heiß sein auf den 23-Jährigen. Noch in dieser Wintertransfer-Periode könnte Adeyemi Borussia Dortmund verlassen.

Borussia Dortmund ist Adeyemi-Verkauf nicht mehr abgeneigt

Wie unter anderem Sky berichtet, will Napoli das BVB-Talent als Nachfolger von Khvicha Kvaratskhelia verpflichten. Nach Informationen von Sky bietet Napoli mittlerweile 52,5 Millionen Euro. Die Dortmunder sollen einem Verkauf von Adeyemi offen gegenüberstehen – vor allem bei der Summe. Doch der Flügelspieler selbst soll hingegen keine Lust auf einen Wechsel in diesem Winter haben.

Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Napoli bereit wäre, viel Geld in die Hand zu nehmen, um Adeyemi vom BVB loszueisen (wir berichteten). Durch den Verkauf von Kvaratskhelia an Paris Saint-Germain erzielten die Italiener eine Einnahme von 70 Millionen Euro – genug Geld also, um Adeyemi zu verpflichten.

Borussia Dortmund: Adeyemi-Gerüchte gibt es schon länger

Neben Adeyemi sollen die Italiener auch Alejandro Garnacho von Manchester United auf dem Zettel haben. Nach einem ersten Angebot soll es aber keine Einigung mit den Engländern geben, heißt es.

Die Gerüchte rund um einen möglichen Abschied von Adeyemi sind nicht neu. In der Vergangenheit hat auch schon der FC Chelsea in Dortmund wegen Adeyemi nachgefragt. Beim BVB steht der Flügelflitzer noch bis 2027 unter Vertrag. Man darf gespannt sein, ob er den Verein wirklich vorzeitig im Winter verlässt.