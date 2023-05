Borussia Dortmund: Hammer kurz vor Wiedersehen – Klarheit bei Ex-Star

In der kommenden Woche steht ein besonderes Wiedersehen für Borussia Dortmund an. Wenn der BVB die Fohlen aus Gladbach empfängt, ist es das erste Mal, dass Julian Weigl ins Westfalenstadion zurückkehrt.

Der Mittelfeld-Spieler kickte rund viereinhalb Jahre für Borussia Dortmund. Nach einer Zwischenstation in Portugal lieh ihn vergangenen Sommer dann die Borussia von Niederrhein aus. Kurz vor dem Aufeinandertreffen herrscht bei Weigl jetzt Klarheit über die langfristige Zukunft.

Borussia Dortmund: Weigl-Hammer offiziell

Denn seit Freitagnachmittag (5. Mai) ist es offiziell: Borussia Mönchengladbach hat Weigl langfristig an sich gebunden. Die Leihe mit Benfica Lissabon wurde in einen Kauf umgewandelt. Knapp sieben Millionen lassen sich die Fohlen den Deal kosten. Der 27-Jährige unterschreibt für fünf Jahre.

Weigl sei mit „seiner fußballerischen Klasse, aber auch seiner Persönlichkeit her“ ein wichtiger Bestandteil des Teams, ließ der Klub wissen. „Ich bin glücklich, dass wir uns einigen konnten. Ich bin voller Vorfreude auf das, was kommt und habe große Lust darauf, mit voranzugehen“, sagte Weigl selbst.

Aufeinandertreffen mit Ex-Klub

Mit geklärter Zukunft geht es für ihn in der kommenden Woche also ins Duell mit dem Ex-Verein. 2015 holte Borussia Dortmund Weigl als Juwel von 1860 München. Schnell etablierte er sich in der Mannschaft konnte in den folgenden Jahren einmal den DFB-Pokal und einmal den Supercup gewinnen.

Als Lucien Favre Trainer des BVB war, begann allerdings sein persönlicher Abstieg. Zum Jahreswechsel 2020 entschied sich der damalige Ersatzspieler für den Schritt zu Benfica Lissabon, wo er seine Karriere wieder in die richtigen Bahnen lenkte.

Borussia Dortmund: Schmerzhaftes Hinspiel

Seitdem hat Weigl exakt ein Spiel gegen den BVB bestritten: in der Hinrunde mit Gladbach. Eine Partie, an die sich speziell die Dortmunder nicht gerne erinnern. Mit 2:4 verloren die Schwarzgelben. Mit dieser herben Enttäuschung ging es in die Winterpause. Weigl stand dabei 90 Minuten auf dem Feld. Wenn nichts dazwischen kommt, wird das auch in der kommenden Woche der Fall sein.