BVB-Star hat es wohl eingesehen – der Abschied rückt näher

Borussia Dortmund wird im Sommer wohl einen seiner Stars verlieren. Vieles deutet darauf hin, dass die Tage von Julian Brandt beim BVB gezählt sind. Kommt es dann zu einem besonders unerwarteten Wechsel? Der Reihe nach.

2019 war Julian Brandt für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund gewechselt. Der BVB war für den Transfer-Coup damals gefeiert worden. Schließlich galt der aufstrebende Nationalspieler Brandt damals als riesiges Talent und kommender Superstar.

Brandt beim BVB selten in Top-Form

Diesen Vorschusslorbeeren wurde Julian Brandt bei Borussia Dortmund jedoch nicht gerecht. Sein Talent ließ der Offensiv-Spieler in seinen sechs Saisons beim BVB nur selten aufblitzen. Speziell in dieser Saison verpasste der 28-Jährige es häufig zu überzeugen, und so stand er für die BVB-Fans oft stellvertretend für die vielen schwachen Vorstellungen des Teams in dieser Spielzeit.

Dem Vernehmen nach soll Julian Brandt mittlerweile eingesehen haben, dass seine Zeit bei Borussia Dortmund im Sommer wohl ein Ende nehmen wird. Zwar ist er noch bis 2026 an den BVB gebunden. Aber vieles deutet darauf hin, dass sein Abschied immer näher rückt. So soll er sich mit seinem Vater und Berater Jürgen bereits nach anderen Vereinen umsehen.

Wohin zieht es Brandt?

In dem Zusammenhang wurde Julian Brandt zuletzt mit einem Verein in Verbindung gebracht, den die meisten Fans im Poker um den 48-maligen deutschen Nationalspieler wohl kaum auf dem Zettel gehabt hätten: Werder Bremen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, hätten die Bremen sich tatsächlich bereits mit der Möglichkeit eines Brandt-Wechsels beschäftigt.

Was für einen Wechsel von Julian Brandt zu Werder Bremen spräche: Der BVB-Star wuchs in Bremen auf. Seine Familie lebt nach wie vor in der Hansestadt. Und Brandt stellte schon ein ums andere Mal klar, dass er sich der Stadt sehr verbunden fühlt und er gerne als Fußballer dorthin zurückkehren würde.

Was jedoch ganz klar gegen einen Wechsel von Julian Brandt zu Werder Bremen spricht: das Geld. Werder Bremen wird weder die Ablöse noch das Gehalt Offensiv-Spielers stemmen können.

Und so wird Julian Brandt sich wohl zunächst bei anderen Vereinen umsehen.