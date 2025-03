Beim BVB spricht Kovac ein Brandt-Machtwort – „Man sieht es ganz klar“

In einer bislang enttäuschenden Bundesliga-Saison bei Borussia Dortmund steht ein Spieler so sehr in der Kritik wie kein anderer. Für viele Fans und Experten ist Julian Brandt das Sinnbild für die mangelnde Konstanz bei den Schwarzgelben.

An guten Tagen – das hat der Nationalspieler in seinen fast sechs Jahren beim BVB schon mehrmals bewiesen – kann Julian Brandt die Offensive von Borussia Dortmund mit Spielwitz und Dynamik beleben und Partien mit wichtigen Toren oder sehenswerten Vorlagen entscheiden. Das Problem: Von diesen guten Tagen gab es speziell in dieser Saison nur sehr wenige.

BVB-Star Brandt in der Kritik

Die Kritik an dem 28-Jährigen mag in ihrer Quantität oft übertrieben und in ihrer Qualität oft unangebracht sein. So hatte Sky-Experte Didi Hamann nach dem 0:1 des BVB gegen Augsburg am vergangenen Samstag (8. März) gar behauptet, man müsse Brandt „rausschmeißen“ (hier alle Einzelheiten).

Im Grundsatz jedoch ist Kritik an Julian Brandt nicht völlig haltlos. Seit seinem 25-Millionen-Euro-Wechsel von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund im Jahr 2019 hat der Offensiv-Spieler zu selten die Leistungen gezeigt, die man sich von ihm erhofft hatte.

BVB-Coach Kovac nimmt Brandt in Schutz

Nico Kovac stellt sich jedoch demonstrativ vor seinen Spieler. Der BVB-Coach lobt Brandt für dessen Leistung im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim OSC Lille: „Er hat ein überdurchschnittlich gutes Spiel gemacht. Die komplette Mannschaft hat sehr gut gespielt, und dort hat er sich eingereiht.“

Kovac will von der ganzen Kritik an Julian Brandt nichts hören und spricht ein Machtwort. „Man sieht ganz klar, wie wichtig er ist“, so Kovac über den Auftritt von Brandt in Lille: „Man sieht, wie gut ihm das dann tut.“

Brandt auswärts stärker als zuhause?

„Vielleicht fällt es ihm aktuell ein bisschen leichter auswärts zu spielen als zuhause“, so der Trainer von Borussia Dortmund, der im Hinblick auf das Spiel bei RB Leipzig am Samstagabend hinzufügt: „Da wir morgen auswärts spielen, sieht das ganz gut aus.“