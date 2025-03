Sky-Experte zerlegt Borussia Dortmund: Zwei BVB-Stars müssen aussortiert werden

Eine Niederlage wie ein Schlag ins Gesicht! Das 0:1 gegen Augsburg wird bei Borussia Dortmund noch lange schmerzen.

Und kaum war das Spiel zwischen dem BVB und dem FCA vorbei, da streute Didi Hamann mal wieder fleißig Salz in die Wunde. Der ehemalige Nationalspieler ist bekannt dafür, dass er als Experte bei Sky regelmäßig zum Rundumschlag gegen die Großen der Bundesliga ausholt. Auch nach dem 0:1-Debakel von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg nahm der frühere Bayern-Profi kein Blatt vor den Mund.

Sky-Experte Hamann mit BVB-Kritik

Über das gellende Pfeifkonzert nach dem Spiel (hier alle Einzelheiten) sagte Hamann: „Die Fans in Dortmund sind nicht dumm. Die haben Sachverstand. Und die geben alles für diesen Verein. Wenn die pfeifen, dann weißt du, dass die Leute sich mit dieser Mannschaft nicht mehr identifizieren können. Denn so ein Pfeifkonzert entwickelt sich nicht über Nacht. Sowas machen die Fans nicht einfach so. Das entwickelt sich lange.“

Und was schlägt Hamann dem BVB jetzt vor? „Da müssen mal ein paar Leute aussortiert werden“, so der TV-Experte bei Sky knallhart: „Der erste ist Julian Brandt. Ich weiß, es ist immer unfair, wenn man sowas an einzelnen Spielern festmacht. Aber ich glaube, es würde ihm guttun, wenn er es mal woanders probiert. Brandt steht sinnbildlich für das, was bei Borussia Dortmund seit Jahren schiefläuft.“

Sky-Experte nimmt Brandt und Gittens ins Visier

Brandt ist für Didi Hamann nicht der einzige, den der Sky-Experte lieber woanders sähe. „Der andere ist Jamie Gittens. Das ist vermutlich der Spieler mit dem höchsten Marktwert beim BVB. Dass so ein junger Spieler mal einen kurzen Hänger hat, ist ganz normal. Aber Gittens hängt seit Monaten.“

Hamann weiter: „Vielleicht haben die Angebote aus England oder von anderen Topclubs ihm den Kopf verdreht. Doch wenn ein Spieler mit dem Kopf woanders ist, dann soll er halt gehen.“

BVB-Fans schauen sich jede Woche „diesen Mist“ an

Hamann redete sich förmlich in Rage: „Nach den Siegen gegen Union Berlin und St. Pauli hat Kovac dann am Dienstag gegen Lille und heute gegen Augsburg den Brandt und den Gittens gebracht. Und er hat beiden gesagt: Ihr macht uns jetzt sogar noch besser. Doch was ist von beiden gekommen? Nichts!“

Das könne der BVB sich laut des Sky-Experten nicht erlauben. „Mit jedem Spiel, in dem die beiden solche Nicht-Leistungen bringen, lässt du die anderen Mitspieler im Stich – und auch die 80.000, die jede Woche dorthin gehen und sich diesen Mist anschauen.“