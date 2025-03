BVB-Star Can packt nach Augsburg-Pleite aus – „Dann wird’s eine schlimme Saison“

Borussia Dortmund kommt einfach nicht raus aus der Krise. Und jetzt skizziert ein Star des BVB bereits ein wahres Horror-Szenario. Aber der Reihe nach.

Nachdem der BVB dank der beiden Siege gegen Union Berlin (6:0) und St. Pauli (2:0) zuletzt wieder den Anschein erweckte in die Erfolgsspur zu finden, gab es gegen den FC Augsburg eine extrem bittere 0:1-Niederlage. 35 Punkte nach 25 Spielen. Platz 10. So schlecht war Borussia Dortmund schon seit zehn Jahren nicht mehr.

BVB-Star Emre Can redet Klartext

Was die Fans so ärgert, sind nicht nur die schlechten Ergebnisse, sondern vor allem die erschreckend schwachen Leistungen. Und so gab es nach dem 0:1 gegen Augsburg ein Pfeifkonzert, wie man es im Westfalenstadion schon lange nicht mehr hörte (hier alle Einzelheiten zu den heftige Fan-Reaktionen).

„Es ist verständlich, dass die Fans durchdrehen“, sagte Emre Can nach dem Spiel bei Sky: „Den Fans kann man überhaupt nichts vorwerfen, sondern nur uns auf dem Platz.“

Der BVB-Star fand nach dem Augsburg-Debakel deutliche Worte: „Die erste Halbzeit war einfach nur energielos. Das war heute ein schrecklicher Auftritt von uns. Ich kann mir das nicht erklären. Es tut einfach nur weh.“

Can: „Wir sind keine Topmannschaft“

Wie soll es nun weitergehen bei Borussia Dortmund? „Wenn ich die Lösung wüsste, würde ich es sagen“, so Can: „Wir müssen ganz dringend ein anderes Gesicht zeigen. Aber ganz ehrlich: Das habe ich diese Saison schon häufig gesagt.“

Emre Can legte bei Borussia Dortmund ehrlich den Finger in die Wunde: „Wir sind keine Topmannschaft. Wir verdienen es so nicht, unter die ersten Vier zu kommen – und auch nicht unter die ersten Sieben. Wenn wir so weitermachen, dann wird das eine schlimme Saison für uns.“

BVB mit Problemen im Kopf

Die Ursache für die schwachen Leistungen liege laut Can keineswegs im physischen Bereich. „Das hat mit der Fitness überhaupt nichts zu tun“, so der BVB-Star: „Das spielt sich alles im Kopf ab. Das hat nur mit der Einstellung zu tun.“

Schon in wenigen Tagen kann Borussia Dortmund zeigen, dass die Mannschaft von Trainer Niko Kovac es besser kann. Am Mitwoch (12. März) ist der BVB im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zu Gast beim OSC Lille.