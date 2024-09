Borussia Dortmund teilt Bild – und die BVB-Fans brechen kollektiv in Tränen aus

Länderspielpause – doch in Dortmund wird noch gespielt. Der große Abschied zweier Legenden steht an und ist gleichzeitig auch ein großes Wiedersehen. Auf einen bewegenden Moment können sich die Fans emotional nicht genug vorbereiten.

Allein ein Bild sorgt jetzt für Tränen bei vielen Fans von Borussia Dortmund. Am Tag vor dem Abschiedsspiel von Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski zeigt sich Jürgen Klopp erstmals seit seinem Weggang vor neun Jahren in schwarzgelb.

Bild von Borussia Dortmund sorgt für Tränen

Es war die irrste, größte und emotionalste Zeit im Leben eines jeden Borussen. Sieben Jahre lang trainierte Jürgen Klopp den BVB, machte aus einem totgeglaubten Klub wieder eine Macht, holte Titel, führte ihn an Europas Spitze und zog dabei alle in seinen Bann. Sein Abschied: eine Zäsur. Auch neun Jahre später sucht man in Dortmund noch immer verzweifelt nach einem Ersatz (hier mehr).

Und so flippten alle Fans aus, als sie hörten, dass „Kloppo“ zurückkommt. Und sei es auch nur für eine Partie. Das Abschiedsspiel von Piszczek und „Kuba“ – zwei Legenden, die auch er geschaffen hatte – findet am Samstag (17 Uhr) mit Jürgen Klopp an der Seitenlinie statt. Zahlreiche Fanlieblinge kommen, doch keiner lässt die Fans so zittern wie ihr Lieblingstrainer.

„Bin mal kurz heulen“

Schon 24 Stunden vor Anpfiff fließen erste Tränen. Borussia Dortmund teilte am Vortag ein Bild, das Klopp im BVB-Dress zeigt. Erstmals seit neun Jahren. Flashback in die schönste Zeit jedes über 25. Einige von ihnen zerreißt es:

„Kloppo in Schwarzgelb – dass ich das nochmal erleben darf. Bin mal kurz heulen.“

„Dieser Anblick…“

„Wer schneidet hier Zwiebeln.“

„Das macht was mit mir, dass könnt ihr euch nicht vorstellen.“

„Kettet ihn hier fest, lasst ihn nicht mehr entwischen, wir brauchen ihn!“

„Bin gerade aus meinem zehnjährigen Koma erwacht.“

Nach seinem emotionalen Abschied aus Liverpool ist die Zukunft von Jürgen Klopp ungewiss. Arbeitet er nochmal als Trainer? Hört er für immer auf? Noch bis zu seinem Tod werden viele Fans von Borussia Dortmund von einer Rückkehr träumen.