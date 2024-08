Borussia Dortmund kündigt Klopp-Rückkehr an! Doch die Sache hat einen Haken

Jürgen Klopp zurück bei Borussia Dortmund – davon träumen die Fans seit Jahren. Der Fußballtrainer prägte die erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte, gewann unter anderem zwei Meisterschaften mit dem BVB. Noch heute verehrt man ihn im Ruhrgebiet.

Jetzt kehrt Klopp zurück an die Seitenlinie des Westfalenstadions – zumindest für ein Spiel. Das verkündete Borussia Dortmund am Freitagnachmittag (16. August). Der Ex-Liverpool-Coach folgt dem Ruf zweier ehemaliger Schützlinge.

Eigentlich genießt Klopp gerade seine ersten Wochen des (vorübergehenden?) Ruhestandes, nachdem er vor einigen Wochen sein Amt beim FC Liverpool niedergelegt hatte. Doch für zwei ganz besondere Spieler macht er eine kleine Ausnahme. Die Rede ist von Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski.

Die beiden Polen haben ihre aktive Fußball-Karriere mittlerweile beendet und sollen jetzt die große Bühne erhalten. Am 7. September veranstaltet Borussia Dortmund daher ein Abschiedsspiel für die beiden Vereinslegenden. Zahlreiche Wegbegleiter sind bereits als Spieler angekündigt (hier mehr dazu erfahren). Klar, dass Klopp da nicht fehlen darf.

Kurioser Videoanruf

In einem Video, das der BVB auf Social Media veröffentlichte, sind Piszczek und Blaszczykowski zu sehen, wie sie per Videocall überlegen, wer denn als Trainer an dem Spiel teilnehmen könnte. Plötzlich taucht Klopp mit Sonnenbrille und jeder Menge guter Laune auf.

„Warum die Sonnenbrille, hast du so viel Sonne da?“, fragt Piszczek seinen einstigen Coach. „Ne, heute ist das Wetter eigentlich schlecht ehrlich gesagt“, antwortet dieser gewohnt trocken und setzt die Sonnenbrille ab.

Danach geht es aber um das eigentliche Thema. Natürlich erklärt sich Klopp bereit, als Trainer an dem Spiel teilzunehmen. Bleibt nur die Frage: Welche der beiden Mannschaften nimmt er unter seine Fittiche? Piszczeks, Blaszczykowskis – oder doch beide? „Ich mache das wie früher“, sagt Klopp schelmisch, „ich fange fünf Minuten vorher an, darüber nachzudenken“.

Borussia Dortmund: Auftritt bleibt eine Ausnahme

Wer also zwei echte BVB-Legenden verabschieden und gleichzeitig auch noch mal Jürgen Klopp an der Dortmunder Seitenlinie sehen will, der kann noch Karten erwerben. „Ich würde ein Ticket kaufen, wenn ich eh nicht schon kommen würde“, scherzt Klopp. Dass seine Rückkehr nach Dortmund als Trainer eine einmalige Sache bleibt, dürfte wohl der einzige Wermutstropfen für alle Fans sein.