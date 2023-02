Jude Bellingham: Nächster Ritterschlag! England-Ikone schwärmt von BVB-Star – „Brilliant“

Am Mittwoch (15. Februar) steht für Borussia Dortmund das Duell im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea an. Zum zweiten Mal in dieser Saison in der Königsklasse geht es für den BVB gegen ein englisches Team. Besonders im Fokus steht dabei Jude Bellingham.

Der Brite trifft dabei erneut auf ein Team aus seiner Heimat. Dort wird der Mittelfeldstar aufgrund des bevorstehenden Duells bereits gefürchtet, allerdings zugleich auch verehrt. Nun wird Jude Bellingham erneut geadelt.

Jude Bellingham wird von Joe Cole geadelt

England-Ikone Joe Cole hat in einem Interview mit dem „Mirror“ auf die Partie des BVB gegen den FC Chelsea in der Königsklasse vorausgeblickt. Dabei stand besonders das Duell zwischen Jude Bellingham und Neu-Londoner Enzo Fernandez im Fokus. „Der Kampf mit Bellingham wird das Duell der zwei besten jungen Mittelfeldspieler, vielleicht sogar der besten jungen Spieler überhaupt“, meint Cole. Laut dem Engländer habe Bellingham „definitiv die Qualität, ganz vorne mit dabei zu sein“, wenn es um die Frage geht, wer der beste englische Mittelfeldspieler aller Zeiten wird.

„Er war brillant bei der WM. Er wirkt schon so erwachsen und kann einfach alles. Er könnte einmal Seite an Seite mit den größten Namen stehen oder sie sogar noch überflügeln“, adelt Cole seinen Landsmann beim BVB.

Cole hat keine Zweifel an Jude Bellingham

In der Vergangenheit hat es immer wieder große Talente gegeben, denen eine glorreiche Zukunft prophezeit wurde. Viele von diesen konnten ihr Potential allerdings nicht abrufen. Zweifel daran, dass Jude Bellingham einmal zu den größten überhaupt gehören wird, hegt der Brite allerdings keine. „Es hat schon viele Spieler gegeben, die diese Last hatten und die es nicht geschafft haben, dem Druck Stand zu halten. Jude hat aber schon alle Fragen beantwortet, weil der auf dem allerhöchsten Niveau für Dortmund und England performt hat“, so Cole.

Joe Cole war bis 2019 offensiver Mittelfeldspieler und beendete dann bei den TB Rowdies in Amerika seine Karriere. Die meisten Spiele in seiner Karriere hat er für den FC Chelsea gemacht. Dort kam der heute 41-Jährige auf 281 Spiele, in denen ihm 40 Tore und 43 Vorlagen gelungen sind. Bis Juni 2020 war er deswegen auch als Techniktrainer in der Jugend der Blues tätig. Seitdem ist er allerdings vereinslos.