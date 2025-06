Borussia Dortmund: England-Profi will flüchten! Nutzt der BVB die Chance?

Für den Moment kehrt Ruhe im Transferprozess von Borussia Dortmund ein. Jobe Bellingham ist da und darf bei der Klub-WM spielen – das war das Wichtigste für die Bosse. Jetzt reist man in die USA und will möglichst weit kommen und möglichst viel einnehmen.

Doch bei Borussia Dortmund ist man sich eigentlich einig, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Jetzt geht es um den Feinschliff am Kader. Alte Ladenhüter sollen weg, was weitere Verpflichtungen ermöglichen könnte. Dabei geht der Blick der Bosse offenbar auch nach England.

Borussia Dortmund: Nächstes City-Talent?

Mit Talenten von Manchester City hat der BVB ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Jadon Sancho und Jamie Gittens spielten sich im Ruhrgebiet in den Fokus. Der wechselte für viel Geld zurück nach England, der andere soll in diesem Jahr für viel Geld nach England wechseln.

Im Gegenzug könnte ein weiteres City-Juwel den Weg nach Dortmund einschlagen: James McAtee. Der schaffte vergangene Saison den Sprung in die Mannschaft von Pep Guardiola. In 15 (Kurz-)Einsätzen gelangen ihm immerhin drei Tore. Doch für den 22-Jährigen ist klar: Er will mehr. Vielleicht bei Borussia Dortmund?

James McAtee. Foto: IMAGO/Branislav Racko

Bericht über Interesse

So berichtet die „Bild“ dass der Kapitän der englischen U21-Nationalmannschaft nach der Klub-WM ein Thema werden könnte. McAtee nimmt mit der U21 derzeit an der Europameisterschaft teil, konnte im ersten Spiel auch gleich eine Vorlage beisteuern.

Damit untermauert er seinen Anspruch nach mehr Spielzeit im Verein. Doch diese ist bei City nur schwer zu bekommen. In Dortmund (hier liest du mehr Transfer-News zum Verein) könnten die Chancen für den offensiven Mittelfeldspieler dagegen besser stehen.

Borussia Dortmund muss verkaufen

Allerdings: McAtees Marktwert beträgt bereits 20 Millionen Euro, weshalb Dortmund wohl erst Spieler wie Sebastien Haller, Salih Özcan oder Youssoufa Moukoko abgeben müsste, um Budget freizuräumen. Zudem sollen weitere Vereine aus der Bundesliga am City-Juwel dran sein. Zu lange sollte der BVB also nicht warten, wenn man den Spieler will.