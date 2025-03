Ex-BVB-Star Sancho bei Chelsea von Legende zerrissen – „Er hat versagt“

Wird Jadon Sancho abseits des BVB jemals irgendwo durchstarten?

Nach seinem Wechsel zum FC Chelsea zeigte der Offensiv-Spieler zunächst gute Leistungen. Doch zuletzt enttäuschte der 24-Jährige am laufenden Band, so dass er im Sommer nach Ablauf seiner Leihe an Chelsea wohl wieder zu Manchester United zurückkehrt. Eine Vereins-Legende der „Blues“ äußerte nun harte Kritik am früheren BVB-Star.

Ex-BVB-Star Sancho bei Chelsea mit Problemen

„Jadon muss endlich eine Konstanz in seine Qualität bringen. Er muss ganz einfach deutlich mehr machen“, sagte William Gallas, der von 2001 bis 2006 der Abwehrchef des FC Chelsea war, im Gespräch mit dem TV-Sender „Stadium Atsro“: „Aber Jadon macht nicht das, was man von ihm verlangt. Ich verstehe nicht, warum solche talentierten Spieler es immer wieder nicht schaffen, ihre Leistung zu bringen.“

Gallas weiter: „Wenn Jadon Sancho im Sommer zu Manchester United zurückkehrt, dann heißt das: Er hat versagt. Das würde bedeuten, dass er diesen nächsten Entwicklungsschritt nicht machen kann. Und vielleicht bedeutet das auch, dass die Premier League schlicht und ergreifend zu hart für ihn ist.“

Sancho zurück zu United?

In dem Leihgeschäft zwischen Manchester United und dem FC Chelsea ist angeblich eine Kaufpflicht in Höhe von umgerechnet knapp 30 Millionen Euro verankert. Doch wenn William Gallas zu entscheiden hätte, würde Chelsea den früheren Star von Borussia Dortmund nicht engagieren. „Nach allem, was ich bislang von Jadon Sancho gesehen habe, würde ich an Chelseas Stelle lieber die Vertragsstrafe zahlen und ihn zurück nach Manchester schicken, anstatt ihn dauerhaft zu verpflichten.“

Galls weiß genau: „Bei Borussia Dortmund war Sancho großartig. Und als er zu Chelsea kam, sahen wir zunächst diesen Sancho aus Dortmund.“

Doch die guten Eindrücke der ersten Spiele sollten schnell verblassen. „Dann verschwand dieser gute Dortmunder Sancho“, meint Gallas.

Sancho kann an BVB-Form nicht anknüpfen

In 23 Liga-Spielen erzielte Jadon Sancho für Chelsea gerade mal zwei Treffer – je einen beim 5:1 in Southampton und 4:3 bei Tottenham Anfang Dezember. Seitdem brachte der einstige Star-Spieler des BVB es in den 14 darauffolgenden Partien auf gerade mal eine mickrige Torbeteiligung – eine Vorlage beim 1:1 gegen Crystal Palace Anfang Januar.