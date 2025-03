BVB-Sportchef schlägt Alarm – „Abstieg wäre eine Katastrophe“

Während die Profis von Borussia Dortmund in der Bundesliga eine äußerst schwierige Saison mitmachen, haben auch die BVB-Amateure in der 3. Liga große Probleme.

Nach 29 Spieltagen steht die Zweitvertretung des BVB auf dem 15. Platz – mit nur einem Punkt Vorsprung auf Abstiegsplatz 17. In den vergangenen neun Spielen holte die U23 von Borussia Dortmund gerade mal sechs Punkte. Die Abstiegsangst ist groß bei BVB II.

BVB II droht der Abstieg

„Ein Abstieg wäre eine Katastrophe und für mich persönlich als Sportlicher Leiter eine Niederlage“, sagt Ingo Preuß den „Ruhr Nachrichten“. Preuß stellt klar: „Die Sicherheit, sagen zu können, dass ein Spieler für die Profis geeignet ist, ist in der 3. Liga einfach höher als in der Regionalliga West.“

Für BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl steht fest: Mit einem Abstieg würde die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund einiges verlieren. „Wenn wir junge Spieler für unser NLZ verpflichten, ist es natürlich auch ein Argument, dass unsere U23 in der 3. Liga spielt und somit eine zusätzliche Perspektive im Erwachsenenbereich bietet“, so Kehl: „Das ist sicher ein Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Konkurrenten.“

Auch Thomas Broich weiß, wie wichtig ein Klassenerhalt für den BVB wäre. „Es gibt nichts Besseres, als in diesem Alter schon Herrenfußball zu spielen“, sagt der sportliche Leiter des Dortmunder NLZ: „Das ist auch von der ganzen Athletik her ein ganz anderes Spiel. Da muss man sich strecken, man entwickelt sich körperlich so sehr, man baut eine ganz andere Resilienz und Härte auf. Davon profitieren die Spieler immens.“

BVB II kämpft um Klassenerhalt

An einen Abstieg will Preuß erst gar nicht denken. „Ich möchte nicht über die Regionalliga sprechen. Ich möchte, dass wir im Saison-Endspurt Vollgas geben und alles dafür tun, dass wir in der 3. Liga bleiben“, so der sportliche Leiter.

Am 29. März geht es für die Zweitvertretung des BVB im Liga-Spielbetrieb weiter. Dann muss die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann zum Abstiegs-Krimi bei Waldhof Mannheim ran.