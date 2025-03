Borussia Dortmund: Trotz Länderspielpause – BVB-Fans drehen völlig durch

In der aktuellen Länderspielpause sollte es rund um Borussia Dortmund eigentlich ruhig sein. Sollte man meinen. Doch ausgerechnet in dieser Woche drehen die BVB-Fans völlig durch.

Der Grund: Bei Borussia Dortmund begann der Vorverkauf für das Heimspiel gegen den FC Barcelona am 15. April. Beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League kommt es zur Neuauflage des Kracher-Duells aus der Ligaphase der Königsklasse. Am 11. Dezember hatten der BVB und Barca sich ein packendes Spiel geliefert, das die Spanier 3:2 gewannen.

BVB-Fans reißen sich um Tickets

Kaum war der Vorverkauf gestartet, da brach sofort der große Fan-Ansturm los. Allein die 150.000 Mitglieder wollten 300.000 Tickets haben. Dabei werden auch beim Spiel gegen Barcelona maximal 81.365 Zuschauer ins Westfalenstadion passen.

Der große Run auf die Tickets wird vermutlich wieder eine unschöne Konsequenz haben, die man Borussia Dortmund leider bereits gewohnt ist: Der Verkauf von Karten auf dem Schwarzmarkt wird wohl wieder extreme Ausmaße annehmen. Bei großen Spielen hatte der BVB seine Fans in der Vergangenheit schon häufiger vor den Angeboten auf dem Schwarzmarkt gewarnt.

BVB im Duell gegen Barca

Im Viertelfinale der Champions League geht Borussia Dortmund als klarer Außenseiter ins Rennen. Der FC Barcelona spielt bislang eine beeindruckende Saison und gilt als einer der Top-Favoriten auf den Titel in der Königsklasse.

Doch im Hinspiel zeigte der BVB, dass er Barca die Stirn bieten kann. Die beiden Führungstreffer der Mannschaft von Trainer Hansi Flick hatte Serhou Guirassy jeweils ausgeglichen. Als das BVB-Team sogar auf den Siegtreffer drängte, entschied Ferran Torres das Spiel für die Gäste.