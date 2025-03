Borussia Dortmund baff: Top-Klub sorgt mit Hammer-Verkündung für Staunen

Borussia Dortmund hat sich in den letzten Jahren ein gewisses Standing im Fußballkosmos erarbeitet. Schwarz-Gelb ist dabei vor allem für zwei Dinge bekannt: für regelmäßige Champions-League-Teilnahmen und dem Westfalenstadion inklusive der „Gelben Wand“.

Der Signal-Iduna-Park zählt zu den größten Stadien Europas. Nach dem Camp Nou in Barcelona, dem Wembley-Stadium in London und dem Atatürk-Olympiastadion in Istanbul ist es der viertgrößte Fußballtempel des Kontinents. Doch nun hat ein Top-Klub ein Plan enthüllt, der Borussia Dortmund von diesem vierten Platz verdrängen wird.

Borussia Dortmund: United offenbart Hammerplan

Die Zeiten bei Manchester United sind ähnlich grau wie beim BVB. Beide Fußballgiganten ihres Landes sind ordentlich ins Wanken gekommen. Und beide Teams sind für ihre legendären Stadien bekannt: der BVB mit dem Westfalenstadion und United mit dem „Theater of Dreams“, dem Old Trafford.

Doch Letzteres wird in den kommenden Jahren abgelöst, United möchte ein neues, hochmodernes Stadion bauen. Wie Uniteds Miteigentümer Jim Ratcliffe mitteilte, wolle man das „beste Fußballstadion der Welt“ errichten. 100.000 Zuschauer sollen in der neuen Heimspielstätte der „Red Devils“ Platz finden. Was ein irres Vorhaben! Mit 100.000 Zuschauer hätte United dann das größte Stadion Englands und das zweitgrößte Europas.

++ Borussia Dortmund: XXL-Umbruch im Sommer? Jetzt wird es auch für SIE brenzlich ++

Einzig das Camp Nou in Barcelona, das bereist umgebaut wird, wird noch größer sein. Knapp 105.000 Zuschauer sollen in Zukunft in die Heimspielstätte der „Blaugrana“ passen. Der BVB wäre dann mit „nur“ 81.000 Zuschauer auf Platz fünf im Europaranking.

Mega-Summe für neues Stadion im Gespräch

Das Old Trafford besitzt derzeit eine Kapazität von knapp 74.000 Menschen, das neue Stadion soll dann knapp 30.000 Plätze mehr bekommen. Wie teuer der Bau des geplanten Stadions wird, ist nicht bekanntgegeben worden. Laut englischen Medienberichten aus dem vergangenen Jahr soll das Projekt rund zwei Milliarden Pfund (etwa 2,4 Milliarden Euro) kosten.

Weitere News:

Das sind Zahlen, bei denen selbst der BVB mit seinem schwarz-gelben Fußballtempel ins Staunen gerät. Verstecken muss sich Borussia Dortmund muss seinem Stadion jedoch keinesfalls – auch nicht vor einer hochmodernen Arena von Manchester United.