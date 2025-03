Borussia Dortmund: XXL-Umbruch im Sommer? Jetzt wird es auch für SIE brenzlich

Bei Borussia Dortmund ist die Stimmung nach der 0:1-Heimpleite gegen den FC Augsburg einmal mehr auf dem Nullpunkt. Das Erreichen der internationalen Plätze wird immer schwieriger, die Qualifikation zur Königsklasse immer unwahrscheinlicher.

In den kommenden Wochen spielen viele BVB-Akteure um ihre Zukunft bei Borussia Dortmund. Doch nicht nur im Kader bahnt sich ein dicker Umbruch an. Auch in der Führungsetage könnte sich einiges tun.

Borussia Dortmund: Kovac und Kehl im Sommer weg?

Schon die vergangene Bundesliga-Saison war alles andere gut. Nur aufgrund des fünften CL-Ranges konnte Schwarz-Gelb auch in dieser Saison in der Königsklasse mitwirken. Für die kommende Spielzeit steht dies aber mächtig auf der Kippe. Der BVB kommt nicht in Schwung, rennt der Form weiter hinterher und verliert Rang vier immer mehr aus den Augen.

Sollten die Westfalen die CL-Ränge oder gar das gesamte internationale Geschäft verpassen, werden einige Personen ihren Hut nehmen müssen. Allen voran wohl Trainer Niko Kovac, der nur bei einer passenden Entwicklung und Perspektive in der kommenden Saison bleiben würde. Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2026, doch dank einer Abfindungsklausel kann der BVB sich schon im Sommer wieder trennen. Laut „Sky“ würde dem BVB dies knapp drei Millionen Euro kosten.

Neben Kovac dürfte auch Sportdirektor Sebastian Kehl beim Verpassen der internationalen Plätze weg sein. Die Zweifel an dem Meisterkapitän würden immer mehr wachsen. Bei ausbleibendem Erfolg dürfte er keine Argumente mehr haben, um im Amt zu bleiben.

Neue Führungsachse im BVB-Kader?

Auf dem Platz stehen laut „Sky“ vor allem drei BVB-Akteure vor dem Aus: Kapitän Emre Can und Vize-Kapitän Julian Brandt sollen den Verein nach der laufenden Saison verlassen. Für beide wird es wohl keinen neuen Verein geben. Auch Marcel Sabitzer hat keine Zukunft im Verein, da ihm hinter vorgehaltener Hand schlechte Energie nachgesagt wird.

Im Sommer könnte bei Schwarz-Gelb also einmal so richtig ausgemistet werden. Es scheint, als wäre die kommende Transferperiode die große Chance, den Verein wieder in die richtige Richtung zu lenken. Denn Fakt ist: So wie es derzeit läuft, kann es nicht weitergehen. Die Fahrwasser, in denen der Revierklub derzeit unterwegs ist, sind enorm gefährlich für die Zukunft des Klubs.