Jadon Sancho schaut genau hin! Paukenschlag bahnt sich an

Die Gerüchte um Jadon Sancho bei Borussia Dortmund nehmen kein Ende. Der BVB will den Flügelstürmer unbedingt halten. Zuletzt gab es immer wieder einige Spekulationen um seine Zukunft. Nun bahnt sich jedoch ein Paukenschlag bei seinem Stammverein Manchester United an.

Demnach kursieren in England Gerüchte, dass United-Trainer Erik Ten Hag kurz vor dem Aus stehe. Der 54-Jährige kassiert nach schlechten Leistungen schon seit einiger Zeit heftige Kritik. Die Beinahe-Blamage im Pokalhalbfinale gegen Zweitligist Coventry City könnte das Fass nun zum Überlaufen gebracht haben. Für Jadon Sancho könnte es nun interessant werden!

Jadon Sancho zurück nach Manchester?

Denn im vergangenen Winter war der Flügelspieler aufgrund einiger Meinungsverschiedenheiten mit ten Hag zum BVB geflüchtet. Der 24-Jährige wurde sogar vom Training der ersten Mannschaft ausgeschlossen. Eine Rückkehr galt bis zuletzt als ausgeschlossen. Zur Zukunft des Spielers sagte ten Hag kürzlich: „Es hat sich nichts geändert. Wir wissen, dass Jadon ein fantastischer Fußballspieler ist. Aber das ist nicht das Problem“ (hier mehr dazu).

Bei einer Entlassung ten Hags könnte sich das Blatt wenden. Der neue Teilinhaber des Klubs aus England, Sir Jim Ratcliffe, gab seinem Trainer bis zuletzt keine öffentliche Rückendeckung. Laut dem „Kicker“ soll der Traditionsverein sogar schon Kontakt zu Noch-Bayern-Trainer Thomas Tuchel aufgenommen haben. Die Zeichen stehen also auf Trennung.

Zukunft von Sancho beim BVB weiter ungewiss

Für Sancho könnte das eine neue Chance bei den Red Devils sein. Doch will der ehemalige englische Nationalspieler diese überhaupt wahrnehmen? Fraglich, denn sowohl der Spieler als auch Borussia Dortmund wollen Gerüchten zufolge auch über den Sommer hinaus zusammenarbeiten.

Dabei sprechen Sanchos Statistiken beim BVB nicht gerade für den Engländer. Zwar ließ der Flügelspieler in seinen 15 Pflichtspieleinsätzen in Dortmund immer wieder sein ganzes Potenzial aufblitzen, doch zwei Tore und zwei Vorlagen sind wohl zu wenig für eine feste Verpflichtung. So bleibt es weiter abzuwarten, wo die Zukunft des Engländers liegt. Für eine Wende könnte dabei eine mögliche Trennung von ten Hag sorgen.