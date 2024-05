Borussia Dortmund: Abgang nach nur sechs Monaten? Sorge bei den Fans macht sich breit

Erst zur Rückrunde ist Nuri Şahin zum Trainerstab von Borussia Dortmund gestoßen. Der 35-Jährige ist nach über sechs Jahren zu seinem Herzensklub zurückgekehrt und hat dafür sogar seinen Cheftrainer-Posten in der Türkei aufgegeben.

Seine Rückkehr wurde von den Fans enorm gefeiert. Sahin war stets ein Publikumsliebling bei Borussia Dortmund. Doch kehrt er den Westfalen nach nur sechs Monaten erneut den Rücken? Ein pikantes Gerücht sorgt für großen Wirbel.

Borussia Dortmund: Sahin schon wieder vor dem Absprung?

Gemeinsam mit Sven Bender feierte Sahin im Januar sein Comeback bei Schwarz-Gelb. Als Assistenztrainer von Edin Terzić dürfte er einen großen Anteil daran haben, dass die Rückrunde deutlich stabiler verläuft als der erste Teil der Saison. Entscheidet er sich im kommenden Sommer trotz aller Wertschätzung beim BVB doch wieder für den Posten als Cheftrainer?

Bei der Borussia wird das wohl kaum möglich sein. Terzić wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Kehrt Sahin daher nach der laufenden Saison in die Türkei zurück?

++ Borussia Dortmund öffnet den Geldbeutel – und bedient sich eines Tricks von Real Madrid ++

Sahin selbst sieht sich in Zukunft als Cheftrainer – daraus hat der Ex-Profi keinen Hehl gemacht. Laut der spanischen Zeitung „Diario AS“ soll Besiktas Istanbul intensiv um Sahin buhlen. Der Hauptstadtklub sucht nach dem Aus von Fernando Santos einen neuen Trainer. Dessen Co-Trainer Serdar Topraktepe wird als Interimslösung nur bis Saisonende fungieren.

Sahin zu türkischem Top-Klub?

Aus der Türkei ist obendrein zu vernehmen, dass es sogar schon zu einem Treffen zwischen dem BVB-Co-Trainer und Vertretern von Besiktas gekommen sein soll. Besiktas-Präsident Hasan Arat soll für Sahin extra nach Deutschland gereist sein.

Weitere News:

Laut „Bild“ gebe es noch kein offizielles Angebot von Besiktas an den BVB. Da das Interesse der Türken jedoch enorm groß sein soll, könnte sich das nach der Saison ändern. Ein Abgang von Sahin würde Schwarz-Gelb in jedem Fall schmerzen.