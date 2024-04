Jadon Sancho: Rückkehr oder Verbleib? United-Coach Erik ten Hag lässt aufhorchen

Er blüht immer mehr auf, vor allem im Saisonendspurt wird er wichtiger. Aber auch in der Champions League zeigte sich Jadon Sancho zuletzt von seiner besten Seite. Auch er hatte einen Anteil am Halbfinal-Einzug des BVB in der Königsklasse.

Bei seinem Stammklub Manchester United wird man sicherlich neidisch auf Jadon Sancho schauen. Schließlich kämpft der Klub in der Premier League um die internationalen Plätze, droht sogar, sie zu verpassen. Nun hat sich United-Coach Erik ten Hag zur BVB-Leihgabe geäußert, mit dem er einen heftigen Streit hatte.

Jadon Sancho gelingt Hammer beim BVB

Nach einem schwierigen Start kommt Jadon Sancho zur wichtigen Phase immer besser rein. Der Flügelstürmer hatte bei beiden Partien gegen Atlético Madrid in der Champions League eine entscheidende Rolle gespielt. Für den BVB und den jungen Briten ist der Halbfinal-Einzug ein Hammer.

Die Leihe möglich gemacht hat der Zoff mit Erik ten Hag. Mit dem Niederländer hat sich Sancho in Manchester gestritten, wurde aus dem Kader für mehrere Monate herausgeworfen. Anschließend machte er die Biege und findet jetzt beim BVB wieder in die Erfolgsspur. Der United-Coach wurde jetzt auf die Leistungen des Offensivspielers angesprochen.

„Dortmund gegen Atletico war ein fantastisches Spiel. Es war eine tolle Leistung des BVB, was auch für Jadon eine gute Nachricht ist. Er hat seinen Beitrag zum Dortmunder Erfolg geleistet“, sagte ten Hag.

Rückkehr nach Manchester?

Auf die Frage, ob sich an der Zukunft des Leihstars beim Traditionsverein aus Manchester etwas geändert habe, sagte der Coach deutlich: „Nein, aber wir wissen, dass Jadon Sancho ein fantastischer Fußballspieler ist, also ist das keine Überraschung für uns. Das ist nicht das Thema.“

Aussagen, die eine Rückkehr erneut definitiv ausschließen. Das macht den BVB-Fans wiederum Hoffnung auf ein Verbleib des Fan-Lieblings. Durch die Einnahmen aus der Champions League ist es gut möglich, dass Sancho auch in der kommenden Saison im Trikot von Borussia Dortmund auflaufen wird. Dafür müssen sich beide Vereine aber bei der Ablöse einig werden.