Borussia Dortmund kann für Bundesliga-Hammer sorgen – und lässt Konkurrenten damit hoffen

Die Sensation ist perfekt! Borussia Dortmund hat mit dem Halbfinal-Einzug in der Champions League nicht nur für eine große Überraschung gesorgt, sondern auch seine Chancen erhöht, auch 2024/25 dabei zu sein.

Dabei könnte Borussia Dortmund auch für ein Szenario sorgen, das es bisher noch nie gab. Vor allem die Bundesliga würde darüber jubeln. Die Konkurrenten werden dem BVB jetzt sicherlich die Daumen drücken.

Borussia Dortmund kann für Bundesliga-Hammer sorgen

Die Bundesliga ist wieder da! Durch den Halbfinal-Einzug von Borussia Dortmund erhöht sich die Chance, dass in der kommenden Saison gleich fünf Klubs in der Champions League an den Start gehen können. Sollte der BVB für einen Hammer sorgen, könnten es sogar sechs deutsche Mannschaften sein. Dafür müssten die Schwarzgelben die Champions League gewinnen.

Falls der BVB den Henkelpott tatsächlich holt, in der Bundesliga „nur“ Fünfter wird und die Bundesliga durch das UEFA-Ranking einen fünften Startplatz erhält, würde sich auch der Tabellensechste für die Champions League qualifizieren. Die UEFA bestätigte das gegenüber dem „SID“.

Wer würde davon profitieren? Aktuell ist es Eintracht Frankfurt. Die SGE steht in der Bundesliga-Tabelle derzeit auf dem 6. Tabellen-Platz, kämpft aber unter anderem noch mit der TSG Hoffenheim, FC Augsburg und dem SC Freiburg um die begehrten internationalen Plätze. Doch der sechste Startplatz hängt direkt mit dem BVB zusammen.

Konkurrenten hoffen auf den BVB

Sollte Borussia Dortmund in der Bundesliga die Saison auf dem 4. Platz, oder sogar besser, beenden und den Henkelpott gewinnen, geht der Qualifikationsplatz an die UEFA zurück. Dann würde der nationale Meister des elfplatzierten Verbandes des UEFA-Rankings davon profitieren. Das wäre aktuell Shakhtar Donezk aus der Ukraine. Das Team müsste dann in die Qualifikation gehen.

Für die kommende Saison erhalten die beiden besten Nationen der Rangliste einen zusätzlichen Startplatz für die kommende Spielzeit in der Champions League. Die Königsklasse wurde aufgrund einer umfassenden Reform angepasst. Ab der nächsten Saison nehmen 36 Mannschaften teil, aktuell sind es noch 32. Derzeit steht Deutschland vor England.