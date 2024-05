Borussia Dortmund schaut genau hin – alarmierende Bilder vor Champions-League-Finale

Manch ein Fan von Borussia Dortmund kann es noch immer nicht fassen. Doch am 1. Juni spielt der BVB im Finale der Champions League gegen Real Madrid tatsächlich um den Titel. Chancen? Rechnen den Schwarz-Gelben die wenigsten Experten aus.

Aber wer weiß, vielleicht gelingt Borussia Dortmund gegen Ex-Star Jude Bellingham und seine neuen Kollegen die Sensation. Die Chancen dürften sicherlich ein wenig steigern, wenn einer der Real-Leistungsträger ausfällt. Und danach sieht es aktuell aus.

Borussia Dortmund: Real-Star verletzt

Während die Fußball-Welt über das Zustandekommen von Real Madrids Finaleinzug diskutierte (hier mehr zum schweren Schiri-Fehler lesen), hatte Aurelien Tchouameni ganz andere Sorgen. Der Mittelfeldstar der Madrilienen bezahlte den Sieg gegen die Bayern teuer. Wie Real Madrid nach dem Spiel mitteilte, hatte er sich einen Ermüdungsbruch im linken Fuß zugezogen.

Wie wichtig Tchouameni für Real Madrid ist, zeigt folgende Statistik: Wann immer er in der Startelf stand, haben die Königlichen in dieser Saison nicht verloren. Bei zwei Niederlagen gegen Atletico Madrid, die ironischerweise in der Champions League an Borussia Dortmund scheiterten, kam der Franzose von der Bank.

Bilder lassen nichts Gutes erahnen

Gleich nach der Verkündung dieser Nachricht war klar: Für Tchouameni könnte es bis zum Finale in Wembley knapp werden. Trainer Carlo Ancelotti unterstrich, dass man alles versuchen werde – aber auch, dass er Zweifel habe.

Und jetzt auch noch das: Die Bilder von Reals Meisterfeier am Wochenende machen nicht gerade Mut. Tchouameni war zwar zugegen, allerdings auf einen Gehstock angewiesen, wie „Real Total“ berichtet. Von schneller und guter Genesung spricht das nicht gerade. Für die Fans von Real sind es jedenfalls alarmierende Bilder, die nicht gerade Hoffnung machen.

Borussia Dortmund träumt vom Titel

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Real Madrid über einen wichtigen Spieler verfügen kann. Klar ist aber auch, dass die Spanier mit Eduardo Camavinga über einen weiteren starken Ersatzmann verfügen.

Borussia Dortmund wird jedenfalls genau verfolgen, wie sich der Personallage beim Gegner entwickelt. Um den Traum vom Titel im letzten Spiel von Marco Reus zu erfüllen, braucht man ohnehin einen Sahne-Tag – egal wer für Real auf dem Feld steht.