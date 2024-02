Borussia Dortmund: Sancho und Maatsen sorgen für lange Gesichter – SIE müssen jetzt zittern

Die Transferphase hat Borussia Dortmund nochmal kräftig durchgerüttelt. Mit Giovanni Reyna, Julian Rijkhoff und Hendry Blank (hier mehr erfahren) verabschiedeten sich gleich drei Talente aus dem Ruhrgebiet. Auf der Zugangsseite hatte man dafür ohnehin schon Jadon Sancho und Ian Maatsen begrüßt.

Eben jene beiden Zugänge könnten bei Borussia Dortmund an einer Verschiebung des Machtverhältnisses innerhalb der Mannschaft beteiligt sein. Durch die beiden Neuankömmlinge müssen jetzt gleich drei Stars beim BVB zittern.

Borussia Dortmund: Bensebaini in Sorge

Die Linksverteidiger-Position ist seit Jahren eine der größten Baustellen in Dortmund. Nach dem Abgang von Raphael Guerreiro sollte Ramy Bensebaini diese schließen. Das misslang in der Hinrunde allerdings völlig. Der Algerier wirkte oft von der Rolle und nicht auf der Höhe. Kein Wunder, dass die Borussia hier im Winter nachbesserte.

Und schlimmer hätte es für Bensebaini nicht laufen können. Während er mit Algerien beim Afrika-Cup eine Schmach erlebte, überzeugte Maatsen bei Borussia Dortmund von der ersten Sekunde an. Maatsen ackert, rennt, schaltet sich nach vorne ein, kreiert Chancen. Die Fans von Borussia Dortmund haben die Leihgabe längst lieb gewonnen. Aktuell spricht wenig bis nichts dafür, warum Terzic hinten wieder auf Bensebaini setzen sollte.

Sancho löst Doppelproblem aus

Auch Jadon Sancho hat sich in Schwarz und Gelb mit einem Knall zurückgemeldet. Gleich in den ersten beiden Spielen steuerte er je eine Vorlage bei. Weil Donyell Malen auf der Seite gegenüber zudem ohnehin gesetzt ist, verheißt das für gleich zwei Dortmunder nichts Gutes.

Zum einen droht Top-Juwel Jamie Bynoe-Gittens nun wieder die Joker-Rolle. Im Herbst hatte er unter anderem mit einem Treffer für Borussia Dortmund in Mailand auf sich aufmerksam gemacht, durfte öfters von Beginn an ran. Weil Terzic ihn aber nach wie vor immer wieder schont und kaum 90 Minuten spielen lässt, darf man davon ausgehen, dass er hinter Sancho bald regelmäßig wieder nur noch von der Bank kommt.

Und auch Karim Adeyemi dürfte aktuell verzweifeln. Der Flügelflitzer fehlt noch immer verletzt. Weil er vor seinem Ausfall aber auch nicht gerade die Sterne vom Himmel spielte, wird auch er sich bei seiner Rückkehr hinter Sancho anstellen müssen.

Borussia Dortmund: Nur ein Ausweg

Für alle drei Spieler gibt es aktuell wohl nur einen Ausweg in die Startelf: Wenn Maatsen oder Sancho fehlen. So geschehen in Heidenheim, wo Sancho passen musste. Bynoe-Gittens sprang ein. Wie die gesamte Mannschaft blieb er beim 0:0 aber meistens blass.