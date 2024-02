Borussia Dortmund: Transfer-Schock! Wechselwunsch erwischt den BVB eiskalt

Mächtig Wirbel am Deadline-Day! Am Donnerstag (1. Februar) schließt das Transferfenster in Deutschland. Es ist die letzte Chance für Vereine wie Borussia Dortmund, in dieser Saison neue Spieler zu holen.

Auf der Zugangs-Seite dürfte bei Borussia Dortmund nicht mehr viel passieren – wohl aber bei den Abgängen! Ausgerechnet eines der Top-Talente sorgt für einen Wechsel-Schock. Hendry Blank will den BVB noch verlassen.

Borussia Dortmund: Blank vor Abflug

Mit dieser Nachricht hatte in Dortmund wohl niemand gerechnet. In den vergangenen Wochen hatte sich Hendry Blank bei den Schwarz-Gelben vom Juwel immer mehr zu einer Alternative im Profi-Kader gemausert. So feierte er gegen den 1. FC Köln gar sein Bundesligadebüt.

Die große Zukunft als BVB-Profi gibt es offenbar nicht! Wie zunächst die „Bild“ am Donnerstagmorgen berichtete, steht der talentierte Innenverteidiger vor einem Wechsel zu RB Salzburg. Eine Entscheidung, die auch Borussia Dortmund völlig überrascht.

Angebot aus Salzburg

Eigentlich plante Trainer Edin Terzic fest mit ihm, auch weil im Fall einer Verletzung des Stammtrios Hummels/Süle/Schlotterbeck Blank die erste Ersatzwahl gewesen wäre. Plötzlich flatterte jedoch ein Angebot aus Österreich herein.

Inklusiver Bonuszahlungen soll eine Ablöse von bis zu sieben Millionen Euro möglich sein. Eine Möglichkeit, die Blank sich offenbar nicht entgehen lassen will. Dafür lässt er auch eine mögliche Verlängerung in Dortmund sausen, die der BVB eigentlich angestrebt hatte.

Borussia Dortmund: Fans schockiert

Die Wechselnachricht schockierte auch die Fans. Für viele galt Blank als Star in der Zukunft. In Dortmund sahen viele die perfekten Bedingungen für ihn, um sich weiterzuentwickeln.

Die Reaktionen auf den sich anbahnenden Deal sprechen Bände. „Alles tut weh“, kommentierte ein Fan. „Ich habe echt kein Bock mehr“, befindet ein anderer. Und ein Fan von Borussia Dortmund meint: „Ohne Rückkauf-Option wäre das ein Skandal.“