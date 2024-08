Borussia Dortmund: Wechsel zum Revier-Rivalen? BVB-Spieler spricht Klartext

Bis zum 30. August ist das Transferfenster in Deutschland noch geöffnet. Auf Borussia Dortmund warten noch spannende Tage, da sowohl Abgänge als auch noch neue Spieler verkündet werden könnten.

In den vergangenen Wochen gab es hartnäckige Gerüchte um einen Spieler von Borussia Dortmund, der mit dem VfL Bochum in Verbindung gebracht wurde. Jetzt hat er sich deutlich zu Wort gemeldet.

Borussia Dortmund: Wechsel zum Revier-Rivalen?

Er durfte bereits in der Sommer-Vorbereitung bei den Profis von Borussia Dortmund mittrainieren und war auch bei der Asien-Reise in Bangkok und Osaka dabei. Julian Hettwer startete in der vergangenen Saison beim BVB so richtig durch und sorgte in der U23 für mächtig Aufsehen.

In der 3. Liga steuerte er sieben Tore und acht Vorlagen bei. Da ist es kein Wunder also, dass der 21-Jährige Interesse geweckt hat. So soll Bundesligist VfL Bochum Interesse an einer Verpflichtung des Offensiv-Talents haben. Beim BVB hat Hettwer noch einen Vertrag bis 2025, weshalb eine Ablöse fällig wäre.

Doch will der Youngster überhaupt weg? Als er zum Interesse der Bochumer gefragt wurde, antwortete er den „Ruhr Nachrichten“: „Für mich ist das kein Thema.“ Eine deutliche Ansage, wobei ein Wechsel weiterhin nicht komplett auszuschließen sei.

„Haben nicht vor, Julian abzugeben“

Geht es nach Borussia Dortmund, wird Hettwer weiterhin im Trikot der Schwarzgelben auflaufen. „Wir haben nicht vor, Julian abzugeben“, sagt Ingo Preuß, sportlicher Leiter der zweiten Mannschaft des BVB. Dort erlebte Hettwer einen starken Saisonstart. In den ersten drei Spielen hat der Rechtsaußen wieder drei Scorerpunkte auf dem Konto.

Hettwer ist erst 2023 zum BVB gestoßen. Zuvor war er in den Jugendteams des MSV Duisburg, FC Schalke 04 und beim VfL Bochum. Der Schritt nach Bochum wäre also eine Rückkehr. Anders als aktuell noch beim BVB hätte Hettwer dann beim Bundesliga-Team des Revier-Rivalen große Chancen, den Durchbruch im Profibereich zu schaffen.