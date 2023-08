Borussia Dortmund: Millionen-Deal vor Abschluss – BVB schaut ganz genau hin

Kommt er oder kommt er nicht? Diese Frage beschäftigt auch die Fans von Borussia Dortmund. Dabei geht es nicht mal um einen Spieler, der ihren eigenen Klub verstärken könnte – sondern die Konkurrenz!

Seit Wochen fragt sich die Bundesliga, ob Bayern München tatsächlich Harry Kane verpflichtet. Es wäre ein spektakulärer Deal. Mit Blick auf die eigenen Meisterchancen dürfte Borussia Dortmund hoffen, dass der Deal noch platzt.

Borussia Dortmund wegen Kane in Sorge

Jahrelang hatten die Bayern mit Robert Lewandowski den bis dahin vielleicht weltbesten Stürmer in den eigenen Reihen. Die Folge: Dank der zahlreichen Treffer des Polen holte der FCB Jahr für Jahr beinahe mühelos die Schale in den Süden.

Im ersten Jahr nach Lewandowski fehlte es an einem echten Stürmer. Prompt entwickelte sich ein fulminantes Meisterfinale, bei dem Borussia Dortmund sich am Ende selbst im Weg stand und versagte. Nun steht Kane wohl in den Startlöchern – wäre eine erneute Dominanz damit vorprogrammiert?

Jetzt hängt es am Spieler

Nach wochenlangen Verhandlungen hat es nun offenbar den Durchbruch gegeben. Wie „The Athletics“ berichtet, habe Tottenham Hotspurs ein Angebot des FC Bayern München über 100 Millionen Euro angenommen.

Kommt Harry Kane in die Bundesliga? Foto: IMAGO/PA Images

Demnach liege die Entscheidung jetzt beim Stürmer – doch genau da könnte es haken. Denn wie „Sky“-Reporter Florian Plettenberg erfahren haben will, zögere Kane mit einer Unterschrift. Derzeit sei der Deal eine „50/50“-Entscheidung.

Muss Borussia Dortmund Kane verteidigen?

Sollte es zu einer Unterschrift kommen, müsste sich der BVB für die direkten Duelle schon mal etwas einfallen lassen. Vergangene Saison erzielte Kane in der Premier League rund 30 Tore. Nur ein gewisser Erling Haaland war noch besser.

Bis dahin verfolgen auch die Fans von Borussia Dortmund fleißig das Treiben im Süden Deutschlands. Ob eine Entscheidung bis zum Saisonauftakt steht, bleibt allerdings abzuwarten.