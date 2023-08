Borussia Dortmund: Hammer-Transfer offiziell – BVB-Fans können es nicht fassen

Erst war Borussia Dortmund mit ihm einig, dann folgte doch die Absage. Wenig später hieß es, der Transfer wäre kurz vor dem Abschluss und am Ende wurde es doch nichts mit einem Wechsel zu den Schwarzgelben.

Viele Fans von Borussia Dortmund werden vermutlich direkt wissen, um wem es sich handelt: Edson Alvarez. Nach dem Hin und Her mit dem BVB hat der Mexikaner jetzt bei bei einem neuen Klub unterschreiben.

Borussia Dortmund: Entscheidung um Star gefallen

Mit Edson Alvarez war man sich bei Borussia Dortmund eigentlich schon einig. Sportdirektor Sebastian Kehl war bereit, den Mexikaner zum neuen Rekord-Einkauf zu machen. Es war von ungefähr 50 Millionen Euro die Rede.

Auch interessant: Borussia Dortmund wird nach Verletzungsschock aktiv! ER soll jetzt zum BVB kommen

Doch Ajax Amsterdam reichte das nicht. Der niederländische Top-Klub wollte immer mehr, bis die Verantwortlichen der Schwarzgelben beide Daumen nach unten senkten und den Transfer platzen ließen.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Doch der 25-Jährige war weiterhin heiß begehrt und wird auch schon wohl für einen neuen Klub auflaufen. Neben dem BVB und dem FC Bayern war auch der Conference-League-Sieger West Ham United sehr an Alvarez interessiert und bekommt jetzt den Zuschlag.

BVB-Fans trauern Alvarez hinterher

Statt Bundesliga geht es für Alvarez nun in die Premier League. Statt Borussia Dortmund ist es am Ende dann doch West Ham geworden. Beide Klubs haben am Donnerstag (10. August) den Transfer offiziell verkündet.

Demnach kassieren die Niederländer 40 Millionen Euro. Inklusive Boni könnte die Summe auf 45 Millionen Euro steigen, die West Ham an Ajax überweisen wird.

Mehr News für dich:

Davon haben auch die Dortmunder Anhänger mitbekommen, die es nicht fassen können, dass der begehrte mexikanische Nationalspieler nun auf die Insel wechselt. „Wir hätten ihn bekommen können, stattdessen haben wir jetzt Can und Nmecha im Mittelfeld“, „Schade. Ich hätte ihn gerne beim BVB gesehen“ und „Na toll. Und wir haben Sabitzer. Ich kann das alles nicht mehr“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken. Bislang hat der BVB mit Felix Nmecha, Ramy Bensebaini und Marcel Sabitzer nur drei Neuzugänge verpflichtet.